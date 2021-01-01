بعد تصرفه الغريب .. مينيزيس لعبد الرزاق حمد الله: اخرس

تصرف صادم جديد من عبدالرزاق حمدالله

سقطة جديدة للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، وهذه المرة تجاه البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني الجديد للعالمي في لقاء فولاد الإيراني، حيث دخل معه في مشادة.

وتعادل النصر رفقة الفريق الإيراني بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بهدف لكل فريق.

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وقام مينيزيس بتغيير حمدالله في الدقيقة 79 من عمر اللقاء رفقة مواطنه نور الدين أمرابط، ليحل بدلًا منهما كلًا من رائد الغامدي ومحمد مران.

وظهر حمدالله غاضبًا من تغييره، بمناقشة حادة مع مينيزيس قبل أن يشير له المدرب بالسكوت بالإشارة بيديه أثناء توجهه إلى مقاعد البدلاء في مشهد صادم للجميع.

وواصل حمدالله اعتراضه أثناء الخروج من المباراة، بركل زجاجة المياه، ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبة على اللاعب المغربي لما بدر منه.

النصر في الوقت الحالي متصدرًا للمجموعة بالتساوي مع فولاد الإيراني، برصيد 5 نقاط، ويأتي من بعدهم السد القطري بـ4 نقاط.