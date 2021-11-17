ناشد الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، وياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمعاقبة أحد المشجعين، الذي شبه فهد المولد؛ لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي، تشبيهًا عنصريًا فجًا.

كيف تمت العنصرية تجاه المولد؟

المولد شارك بالأمس مع المنتخب السعودي، في الفوز أمام فيتنام بهدف نظيف، صنعه الفهد الأسمر وسجله صالح الشهري، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المولد سجل هو الآخر هدفًا، لكن تم إلغائه، احتفل به واضعًا يده في أذنيه ومغلقًا عينيه، في إشارة إلى عدم الاستماع للانتقادات أو قراءتها.

لاعب العميد تعرض لهجوم كبير طوال الفترة الماضية من الجماهير، على إثر تراجع مستواه، لكنه قدم أمام فيتنام أداءً مميزًا، استحق عليه الإشادة.

لكن أحد الجماهير، يُدعى "نواف"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شبه طريقة احتفال لاعب العميد بهدفه، بطريقة "القرود"، بطريقة عنصرية.

شكوى أمام وزير الرياضة:

أبو بكر مالي أغضبه تشبيه المولد والعنصرية على اللاعب، خاصةً وأنه يمثل المنتخب الوطني، في تصفيات المونديال.

وطالب الإعلامي تركي الفيصل والمسحل باتخاذ موقف حاسم تجاه هذا المشجع، الذي يبدو أنه أغلق حسابه على الفور بعد تعرضه لهجوم كبير.

وكتب أبو مالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل هل يرضيك هذا؟!، يا سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل هذه الإهانة للاعب بقميص الوطن بغض النظر عن ناديه أليس كذلك؟!".

يا سمو الامير @AbdulazizTF هل يرضيك هذا؟!

يا سعادة رئيس @saudiFF الاستاذ @Yalmisehal هذه الاهانة للاعب بقميص الوطن بغض النظر عن ناديه اليس كذلك؟!#المنتخب_السعودي https://t.co/dNJlfgcHaS — عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) November 16, 2021

السعودية تقترب من حلم المونديال للمرة الثانية على التوالي:

الهدف الذي صنعه الفهد الأسمر، رفع رصيد الأخضر إلى النقطة 16 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، دون أي هزائم حتى الآن في التصفيات، مع خسارة نقطتين فقط بالتعادل أمام أستراليا في الجولة الخامسة، سلبيًا دون أهداف.

وبذلك تتفوق السعودية بأربع نقاط على المنتخب الأسترالي؛ صاحب الوصافة، وتقترب من التأهل للعالم الثاني على التوالي للمونديال، بعد مشاركتها في كأس العالم روسيا 2018، الذي ودعته من الدور الأول.

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