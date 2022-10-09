بعد تدشين 8 فرق نسائية .. الهلال: هدفنا الريادة والتفوق

الهلال يُطلق 8 فرق نسائية

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، عن تدشين ناديه لـ8 فرق نسائية، وذلك بعدما قامت جميع الأندية السعودية بتدشين فرق نسائية، للمشاركة في الدوري النسائي السعودي.

ماذا قال رئيس الهلال على تدشين الفرق النسائية؟

فهد بن نافل قال خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "تم تدشين 8 فرق نسائية اليوم بنادي الهلال، وهدفنا هو تحقيق الريادة والتفوق".

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وعن استقطاب لاعبات محترفات لنادي الهلال، أكد بن نافل على أن التركيز حاليًا منصب على اللاعبات السعوديات.

واختتم رئيس الهلال تصريحاته قائلًا: "تركيز النادي حاليًا على اللاعبات السعوديات، ومستقبلًا سنعمل وفق الأنظمة فيما يخص وجود لاعبات محترفات".

متى ينطلق الدوري النسائي السعودي وما هي الفرق المشاركة؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن انطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات، يوم 13 أكتوبر الجاري، وحتى فبراير من العام المقبل 2023.

ومن المقرر أن يقام الدوري بنظام الذهاب والإياب، حيث يشارك الهلال بفريق التحدي السابق، والنصر بفريق المملكة النسائي سابقًا.

ويشارك في البطولة 8 فرق وهم: "الهلال، النصر، اليمامة، العاصفة، نسور جدة، سما، مراس، شعلة الشرقية".

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