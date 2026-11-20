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توصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اتفاق مهم لتقديم الدعم المالي لمسؤولي الدوري الذين يواجهون خطر الملاحقة القضائية من الرعاة الرئيسيين لمانشستر سيتي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الحكم البارز الصادر في سبتمبر، الذي أدان بطل إنجلترا ثماني مرات بانتهاك اللوائح المالية.

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أندية الدوري الممتاز تصوّت لحماية مجلس إدارة البريميرليج

اجتمع ممثلو الأندية العشرين في لندن يوم الخميس للتصويت على تعويض مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز وحمايتهم من دعاوى قضائية محتملة من جانب رعاة مانشستر سيتي. واحتاج المقترح إلى 14 صوتًا لإقراره، فيما أفادت بي بي سي سبورت بأن مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست وحدهما عارضاه.

ويضمن الاتفاق تغطية قانونية للرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة أليسون بريتين وماي فايفيلد ودارماش ميستري وماثيو رايدر، مستشار الملك. وفي غياب هذا الاتفاق، قد تكلّف أي دعوى تشهير تقيمها الشركات الراعية لسيتي الدوري مليارات الجنيهات الإسترلينية.

الرعاة يردون وماسترز يدافع عن الحكم التاريخي

بدأت ردود الفعل الغاضبة من الرعاة الذين يتخذون من أبوظبي مقرًا لهم سريعًا بعد حكم سبتمبر، حين أدانت لجنة مستقلة سيتي في 114 تهمة من أصل 115 تتعلق بعقود «صورية» أدت إلى «تضخيم مصطنع» للإيرادات. و درست طيران الاتحاد خياراتها القانونية في غضون 24 ساعة ، إذ نفت بشدة وجود «ترتيبات تجارية غير لائقة»، مؤكدة أن المسؤولين لم يتواصلوا مع شركة الطيران خلال جلسات الاستماع.

ثم تبعتها اتصالات ببيان يوم الاثنين جاء فيه: «تعتبر شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع [اتصالات] أن النتائج المنشورة للدوري الإنجليزي الممتاز، في ما يتعلق باتصالات، كاذبة تمامًا وتنطوي على تشهير. وتدرس اتصالات بجدية جميع الخيارات المتعلقة بحقوقها وسبل الانتصاف القانونية المرتبطة بها في هذه المسألة».

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وعند إعلان الحكم في أواخر سبتمبر، دافع ماسترز عن القرار قائلًا: «يُرسي القرار الأساسي حقائق ما حدث في مانشستر سيتي خلال هذه الفترة، ويوضح بالتفصيل كيف انتهك النادي قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ممنهج لما يقارب عقدًا من الزمن. كما يُثبت صواب قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بالمضي في هذه القضية ضد مانشستر سيتي.

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وأكمل البيان: ورغم أن الإجراءات حتى الآن كانت طويلة وصعبة، فقد ظلت الرابطة مصممة على أن تُثبَت الحقائق بشكل مستقل. ومن المسؤوليات الأساسية للدوري الإنجليزي الممتاز ضمان احترام القواعد، التي أقرتها الأندية نفسها، من أجل حماية نزاهة المسابقة. ومن الأهمية القصوى أن يظل الدوري تنافسيًا وعادلًا لجميع الأندية وللجماهير. ونحن نتعامل مع هذا الدور بجدية بالغة".

وختم: "هذه القضية التأديبية، وهذا القرار، هما الأهم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وهناك جوانب من القضية لم يُبتّ فيها بعد، ومن أهمها العقوبة التي يجب أن تترتب على هذه المخالفات. والآن بعد أن صدر قرار اللجنة، نحن ملتزمون بالمضي سريعًا في بقية الإجراءات، لتوفير اليقين للرابطة وأنديتنا وجماهيرنا».

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تداعيات بالغة الخطورة تختبر وحدة الدوري الإنجليزي الممتاز

يسلط هذا الخلاف الضوء على المخاطر التجارية الأوسع المحيطة بأهم قضية تأديبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. فبينما تناولت صياغة اللجنة ما يقارب عقدًا من المخالفات الممنهجة من جانب سيتي، فإن هذه الصياغة عرّضت مسؤولي الدوري لرد قانوني شرس.

وبتوحدها في لندن، دعمت الأندية الثمانية عشر الأخرى سلطة الإدارة في تطبيق القواعد المالية. ومع ذلك، يُظهر قرار نوتنجهام فورست الوقوف إلى جانب سيتي أن الإجماع الكامل لا يزال بعيد المنال في ظل وجود مليارات على المحك.

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استئناف سيتي والعقوبات المعلّقة يطيلان حالة الغموض

يواصل مانشستر سيتي التمسك ببراءته، و قد تقدّم باستئناف ضد نتائج اللجنة المستقلة. ولا يُتوقع أن تنتهي هذه العملية، التي تستغرق 12 أسبوعًا، قبل مطلع عام 2027، ما يطيل أمد الغيمة القانونية المخيّمة على كرة القدم الإنجليزية.

علاوة على ذلك، لم تحدد اللجنة بعد العقوبات التي سيتلقاها سيتي بسبب انتهاكاته للقواعد. وإلى أن تُحسم العقوبة والاستئناف معًا، يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز معركة طويلة خارج الملعب.