بعد تجدد الشائعات .. رد حاسم من بايرن على ضم رونالدو

حسن صالح حميديتش يعلق بنفسه

رد المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش على تجدد الشائعات بخصوص تعاقد ناديه مع كريستيانو رونالدو في الانتقالات الصيفية.

وعلق في السابق مدير النادي البافاري أوليفر كان على الشائعات وأكد على احترام ناديه للنجم البرتغالي، ولكن راتبه المرتفع وعوامل أخرى تصعب إتمام الصفقة.

وقالت "ESPN" الجمعة إن بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد يتنافسان على ضم رونالدو، بينما قال "ماكسيمليان كوخ"، الصحفي في "Abendzeitung" إن الصفقة وشيكة لصالح البافاري.

ما هو رد حميديتش على تجدد شائعات رونالدو؟

المدير الرياضي تحدث مع "سبورت 1" وقال: "أمتلك الكثير من الاحترام لرونالدو، لنجاحاته وتاريخه ومشواره الكروي".

وأكمل: ولكن مرة أخرى أكرر، هذا الموضوع (انتقال رونالدو) لا يخصنا على الإطلاق".

هل يضم بايرن ميونخ معوضاً لرحيل ليفاندوفسكي؟

وبعد تأكيدات كان هذا الصباح بخصوص رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، تحدث مدير النادي كذلك مع "بيلد" عن إمكانية ضم بديل.

وقال كان: "تعاقدنا مع مزراوي، جرافنبرخ، وماني، ورحيل ليفاندوفسكي يفتح المجال للمزيد من التحركات، نتابع سوق الانتقالات وبايرن جذاب لكبار اللاعبين".

اقرأ أيضاً

وأخيراً! اتفاق بين برشلونة وبايرن بخصوص ليفاندوفسكي

تلميح جديد .. والدة رونالدو تعطي إشارة إلى رحيله عن مانشستر