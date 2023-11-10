بعد تألق "صلاح المغربي".. الدوري الفرنسي يستفز الملك المصري!

أحمد مجدي
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty Images
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لماذا يستفز الدوري الفرنسي نجم ليفربول؟

سجل المغربي إبراهيم صلاح هدفًا في انتصار فريق رين على باناثينايكوس اليوناني في الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليواصل المستوى الجيد الذي يقدمه رفقة الفريق الفرنسي.

رأى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر موقع "إكس" باللغة الإنجليزية أن يذهب إلى طريقة مختلفة للاحتفال بهدف إبراهيم صلاح مع رين.

لكن هذه الطريقة حملت ربما بعض الاستفزاز لاسم آخر يتمثل في المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، فكيف ذلك؟.

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الحساب الرسمي للدوري الفرنسي نشر صورة احتفال إبراهيم صلاح بهدفه في مرمى رين مع عبارة: "لقد سجل صلاح الحقيقي!".

المباريات التالية

وبخلاف هدفه مع رين في الدوري الأوروبي، سجل إبراهيم صلاح 3 أهداف مع الفريق الفرنسي في 17 مباراة خاضها محليًا بقميصه.

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