بعد تألقه مع النصر .. جوستافو ينافس على جائزة آسيوية

النجم البرازيلي ينافس أبرز نجوم الدوريات العربية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استفتاء شهر أكتوبر، لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، حيث تم اختيار البرازيلي لويز جوستافو لاعب وسط نادي النصر ضمن القائمة.

وقدم جوستافو مستوى مميز رفقة النصر خلال شهر أكتوبر، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، خلال 4 مباريات لعبها رفقة العالمي خلال شهر أكتوبر.

واختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلًا من: "لويز جوستافو لاعب النصر، فابيو ليما (الوصل الإماراتي)، مجدي العطار (الفيصلي الأردني)، حسين جبار (القوة الجوية العراقي)".

وضمت القائمة أيضًا: "علي عدوي (شباب الظاهرية الفلسطيني)، محمود البحر (الجبلة السوري)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني)، سامي فريوي (الخالدية البحريني)، محمد دحام (النصر الكويتي)".

ويتصدر حاليًا جوستافو قائمة التصويت، حيث يحصل حتى الآن على أكثر من 50% من نسبة التصويت، حيث يحظى بدعم كبير من جماهير ناديه النصر.