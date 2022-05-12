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بعد تألقه في كأس العالم.. جيرو يحسم مستقبله مع ميلان

جول العربي
6:48 م غرينتش+2 5‏/12‏/2022
FW_Olivier Giroud
ماذا قرر المهاجم الفرنسي؟

حسم النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم فريق ميلان، مستقبله مع النادي بعد اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويتألق جيرو حاليًا مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، وسجل هدف في فوز الديوك بالأمس على بولندا بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة.

وأصبح نجم ميلان الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي متجاوزًا تييري هنري برصيد 52 هدفًا بعد هدفه بالأمس في بولندا.

ونشر فابريزو رومانو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، قال فيه أن جيرو سيمدد عقده مع ميلان بعد انتهاء بطولة كأس العالم.

وأكد رومانو، أن العقود الجديدة ستكون جاهزة قريبًا، وأن اللاعب يركز حاليًا مع المنتخب الفرنسي وبطولة كأس العالم فقط.

جدير بالذكر أن ميلان تعاقد مع جيرو في الصيف الماضي قادمًا من صفوف تشيلسي.

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