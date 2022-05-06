بعد تأهله لنهائي المؤتمر..مورينيو يوجه رسالة عاطفية لريال مدريد

قام جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بتوجيه رسالة إلى فريقه السابق ريال مدريد بمناسبة تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال قام بتحقيق ريمونتادا جديدة في الأبطال، بعد تحويل تأخره إلى فوز على مانشستر سيتي بنصف النهائي، ليواجه ليفربول بالمباراة النهائية.

وتأهل مورينيو نفسه إلى نهائي أوروبا آخر ولكن بدوري المؤتمر مع روما، حيث تخطى ليستر سيتي للعب أمام فينورد الهولندي بالنهائي.

ماذا قال مورينيو في رسالته؟

المدرب البرتغالي قال في تصريحات لـ"DAZN"بعد الصعود لنهائي دوري المؤتمر:"بالأمس تحدثت مع أنشيلوتي، مدريد في قلبي وأنا أبيض، أبيض، أبيض، إنه النادي الأكبر في العالم".

Wow, Mourinho in tears at the full whistle of Roma-Leicester semifinal.



And he actually did win something already in the past… pic.twitter.com/HqiWbquAhY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 6, 2022

وأضاف:"أنا صديق مقرب جدًا لكارلو، أعلم أنه سعيد لروما ولزميله جوزيه، سنرى ما إذا كان هذان المدربان الشابان سيفوزان بنهائياتهما معًا".

وكان لمورينيو العديد من الذكريات في ريال مدريد، خلال فترته التي قضاها بالنادي الإسباني من 2010 إلى 2013، حيث لا يزال لديه الكثير من المتابعين هناك.

متى تقام النهائيات الأوروبية هذا الموسم؟

يستعد ريال مدريد لخوض نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول في 28 مايو القادم في العاصمة الفرنسية باريس.

وأما بطولة دوري المؤتمر في النسخة الأولى منها، يقام النهائي منها يوم 25 مايو بين روما وفينورد بمدينة تيرانا الألبانية.

وبالنسبة للدوري الأوروبي ستقام مباراته النهائية بين جلاسكو رينجرز وآينتراخت فرانكفورت في 18 مايو في مدينة إشبيلية الإسبانية.

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