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بعد تألقه مؤخرًا - ريال مدريد يستعد لتحسين عقد ريجيلون

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Getty Images
ريجيلون أصبح خليفة مارسيلو في مركز الظهير الأيسر وريال مدريد يقرر منحه مكافأة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي ريال مدريد الإسباني منح سيرجيو ريجيلون، مدافع الفريق، عقدًا جديدًا مع زيادة راتبه بعد تالقه مؤخرًا.

ريجيلون صعد إلى الفريق الأول مطلع الموسم الجاري وشارك في 701 دقيقة حتى الآن وقدّم مستويات جيدة.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ عقد اللاعب ينتهي في صيف 2020 وريال مدريد يرغب في تمديده وزيادة راتبه ليتساوى مع متوسط اللاعبين في الفريق الأول.

وأوضحت أنّ عقده السابق يتضمن وجوده في فريق الرديف ولكنّه الآن صار عنصرًا هامًا في كتيبة سانتياجو سولاري.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أنّ ريجيلون سوف ينضم لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا في معسكر مارس المقبل.

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جدير بالذكر أنّ ريال مدريد في ظل وجود ريجيلون داخل الملعب استقبل 4 أهداف فقط بمعدل هجف كل 201 دقيقة.

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