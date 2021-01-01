بعد تألقه .. الاتحاد يحسم مصير آل منصور مع الفريق

هل يستمر آل منصور مع الاتحاد؟

تدرس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مصير حمد آل منصور الظهير الأيسر للفريق، من الاستمرار لمدة موسم آخر، بعد المستوى الذي ظهر به الفترة الماضية.

حمد آل منصور انضم لصفوف نادي الاتحاد مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من صفوف النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليقدم اللاعب مستوى مميز مع النمور.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هناك رغبة مشتركة بين البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، وحمد آل منصور، من أجل تفعيل البند الموجود في عقد الأخير مع النادي.

وينص البند على أفضلية شراء نادي الاتحاد لعقد حمد آل منصور من جانب نادي النصر، بعدما انضم لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من النصر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

جاءت رغبة كاريلي في استمرار آل منصور، بعدما اعتمد عليه في أكثر من مركز حسب احتياجات الفريق، ليقدم مستوى مميز، ويعطي إضافة لتشكيل العميد.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة كاريلي، للحفاظ على استقرار الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالحفاظ على نجومه وعدم التفريط فيهم.