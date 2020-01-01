بعد تأكد غيابه .. وليد سليمان يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال

رسالة سليمان لزملائه لاعبي الأهلي.

حرص وليد سليمان، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى زملائه اللاعبين، بعد تأكد غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت المسحة الطبية التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سلبية مسحات جميع لاعبي الأهلي، باستثناء الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان والمالي أليو ديانج.

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سليمان كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا يشجع فيه زملائه لاعبي الأهلي، قبل النهائي الإفريقي، جاء نصه:

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"تعلمنا وتربينا على حقيقة ثابتة: "الأهلي بمن حضر"، نعم الأهلي ينتصر بروحه لا بأسماء لاعبيه، زملائي في الفريق قلبي معكم، كنت أتمنى أن أكون بينكم مقاتلًا من أجل تحقيق حلم جماهيرنا العظيمة، ولكن كلي وكل جماهير الأهلي ثقتنا فيكم بلا حدود".

وتابع: "العبوا من أجل نادينا، دعوا النسر الأحمر يحلق من جديد في سماء إفريقيا، ويتجه نحو العالمية، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بدون حضور جماهيري.