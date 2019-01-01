بعد بيساكا .. مانشستر يونايتد سيوقع مع اثنين جُدد الأسبوع المُقبل

هكذا نقلت المصادر الصحافية البريطانية

أفادت تقارير صحافية بريطانية اليوم الجمعة، بأن المدير الرياضي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، في طريقه لإبرام ثالث ورابع صفقات الشياطين الحمر الصيفية، وذلك بعد التوقيع بشكل رسمي مع الويلزي دانييل جيمس، والاقتراب من إعلان صفقة آرون بيساكا المُعقدة.

وحامت الشكوك حول مصير أفضل لاعب في صفوف كريستال بالاس الموسم المنصرم، نظرا للشروط الصعبة التي فرضتها إدارة النسور اللندنية، قبل أن تأتي التحديثات الأخيرة، والتي تُفيد بأن الصفقة قد حُسمت بشكل عملي، ولا يتبق سوى الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيلها.

وبعد ساعات قليلة من تسريب صورة بيساكا بقميص زعيم الإنجليز على المستوى المحلي، قالت صحيفة "ميرور"، أن الإدارة تعمل الآن في صمت، لمساعدة المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير على إعادة بناء الفريق الموسم المُقبل.

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وأكدت الصحيفة أن إد وودوارد، على يقين بأنه سيحصل على توقيع ابن أكاديمية نيوكاسل يونايتد "لونجستاف"، لرغبة صاحب الـ21 عامًا في مغادرة "سان جيمس بارك"، وكذا لفشل مفاوضات إقناعه بتمديد عقده براتب مُحسّن.

ونقل المصدر عن صحيفة "مانشستر المسائية"، أن اليونايتد سيجلب لاعب جيوش المدينة الأسبوع المُقبل، مقابل رسوم لن تتجاوز حاجز الـ25 مليون إسترليني بأي حال من الأحوال، ومعه وربما قبله بساعات، قد يتم الإعلان عن إبرام صفقة لاعب بنفيكا فرنانديز، مقابل 50 مليون من نفس العملة، بعد انسحاب المنافسين من الصفقة، لمبالغة النادي البرتغالي في شروطه المادية.