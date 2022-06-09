"بعد بضع سنوات في إسبانيا قد نرى صلاح في الاتحاد"

هل نرى محمد صلاح بالدوري السعودي عام 2027؟

يرى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قد يختتم مشواره الاحترافي بالدوري السعودي للمحترفين.

هل نرى محمد صلاح في الدوري السعودي؟

استعرض الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، أرقام محمد صلاح، مشيرًا إلى اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد به من أجل ضمه بعد نهاية عقده مع ليفربول.

الفراج قال: "محمد صلاح إذا أنهى عقده مع ليفربول عام 2023، من الممكن أن يلعب في إسبانيا حتى عام 2026".

ووجه وليد الفراج سؤالًا إلى حمد المنتشري نجم نادي الاتحاد السابق قائلًا: "هل في عام 2027 من الممكن أن ينتقل لاعب مثل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟".

صلاح سيجلب 30 مليون مشجع للاتحاد

المنتشري رد قائلًا: "الآن صلاح يبلغ من العمر 29 عامًا، الأمر الذي يعني أنه بعد 5 سنوات سيكون 34 عامًا، ويستطيع أن يتألق بالدوري السعودي في هذا السن".

الفراج سأل المنتشري سؤالًا: "هل تتوقع أن ينضم لنادي الاتحاد؟" ولاعب الاتحاد السابق رد قائلًا: "الاتحاد له جمهور في جميع أنحاء الوطن العربي، ولكن وجود صلاح سيضيف إلى النادي حوالي 20 أو 30 مليون مشجع جديد".

واختتم حمد المنتشري تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح قيمة كبيرة، ونجم كبير وياريت كل اللاعبين العرب يأخذوه كقدوة، ومسيرته منذ أن كان في المقاولون العرب ثم بازل السويسري ثم تشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول".

#وليد_الفراج: هل من الممكن ان نرى محمد صلاح في #الاتحاد عام 2027 ؟



حمد المنتشري: لو انتقل سيجلب معه 20 مليون مشجع .. محمد صلاح قدوة للاعب العربي المحترف



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⁧#شاهد pic.twitter.com/o5JI14SnlE — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 8, 2022

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