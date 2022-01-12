بعد إنجاز التأهل لدور الـ16 .. لاعبو المغرب للعرب: احلموا كما شئتم .. سنصل للنهائي
ثقة كبيرة اكتسبها لاعبو المنتخب المغربي الليلة، بعدما حققوا إنجاز التأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.
مونديال قطر هو الأول الذي يشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية؛ السعودية وتونس والمغرب وقطر، لكن أسود الأطلس وحدهم هم من تأهل لدور الـ16.
وقال حارس المغرب ياسين بونو، خلال تصريحاته لقناة "الكاس": "ليلة تاريخية للشعب المغربي، قدمنا عملًا كبيرًا كي نحقق هذا الإنجاز، أنا بشكل شخصي أفكر في الوصول للنهائي، هذه الفكرة تمتلك المؤهلات للوصول لهذا، على الشعب العربي أن يحلم بالوصول بعيدًا، طالما اللاعبين يحلمون بذلك أيضًا، الجيل هذا متمكن ويعرف ماذا يريد، نتمنى أن نسعد الجمهور في القادم".
بعد تقبيل رأسه.. ياسين #بونو عن التأهل لدور الـ16: إنها ليلة تاريخية وأسعدنا الشعب المغربي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @FRMFOFFICIEL @EnMaroc #Qatar2022 #FIFAWorldCup @CanadaSoccerEN #أسود_الأطلس pic.twitter.com/A0mCUGBCM1— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
ومن جانبه، علق الجناح حكيم زياش: "كنا نعلم من البداية أن الطريق سيكون صعبًا، لكننا لعبنا بطريقتنا وبذلنا الجهد، وبقينا يدًا واحدة حتى صنعنا التاريخ اليوم، فخور للغاية بالتسجيل في كأس العالم".
واختتم الظهير أشرف حكيمي: "هذه المجموعة من اللاعبين مجموعة رائعة، خلقنا جو عائلي بيننا، وسعداء بتحقيق هذا الهدف، نحن كتبنا التاريخ".
حكيم زياش - لاعب منتخب #المغرب: بذلنا جهداً كبيراً من أجل التأهل وصنعنا التاريخ اليوم #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/I4lC9ODaif— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
يذكر أن أسود الأطلس نجحوا في العبور لدور الـ16 في مونديال قطر بعد الفوز أمام كندا، اليوم الأربعاء، بثنائية مقابل هدف وحيد، في ختام دور المجموعات.
صعود المغرب جاء بعد تصدرها المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، متفوقة عل كرواتيا (5 نقاط)، بلجيكا (4 نقاط) وأخيرًا كندا (0 نقاط).