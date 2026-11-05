بعد إعلان رونالدو الاعتزال الدولي .. البرتغال ترد ببيان رسمي

أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بياناً رسمياً بعد إعلان نجم النصر كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دولياً يوم الخميس.

وأسدل قائد البرتغال الستار على مسيرته الدولية في مفاجأة مدوية، بعدما كان قد أصرّ سابقاً على رغبته في الاستمرار. وهو بذلك يحذو حذو غريمه التاريخي ليونيل ميسي، الذي اعتزل اللعب دولياً قبل نحو شهر.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيانه: "يعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن أعمق وأصدق امتنانه لقائده الأبدي، كريستيانو رونالدو، الذي أعلن اليوم اعتزاله النهائي للمنتخب الوطني".

وتابع: "بشعور عميق من الامتنان وإعجاب هائل، يُثني الاتحاد البرتغالي لكرة القدم علناً على كريستيانو رونالدو ويشكره على المسيرة الاستثنائية التي خدم بها بلدنا".

وأضاف البيان: "لم يكن قائدنا رياضياً متميزاً فحسب، بل كان قائداً مُلهماً، ونموذجاً للتفاني، والرمز المثالي لروح منتخبنا الوطني. فعلى مدار مسيرة دولية أسطورية، تميّزت بخوض 234 مباراة دولية وتسجيل 146 هدفاً، حمل القائد البلاد على كتفيه، وحطّم الأرقام القياسية، وقاد الفريق إلى لحظات ستبقى محفورة في تاريخ كرة قدمنا الوطنية إلى الأبد".

واستطرد قائلاً: "كل قطرة عرق، وكل هدف حاسم، وكل شارة قيادة ارتداها بفخر على أرض الملعب تعكس حبّه المطلق لقميصنا، تفانيه وإرثه يتجاوزان حدود الملعب. لقد رفع كريستيانو رونالدو اسم البرتغال عالياً، وألهم أجيالاً من الشباب الذين يحلمون بالسير على خطاه. وبالنسبة للكثيرين منّا، فهو أفضل لاعب في كل العصور!".

وتابع: "لهذا السبب، يرفض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن يمرّ هذا الوداع دون تكريم يليق به. إنها رغبتنا الراسخة والكبيرة في تنظيم وتخطيط والمشاركة والتعاون الفعّال في ما سيكون دائماً تكريماً يليق بالمسيرة العظيمة لكريستيانو رونالدو، حيث يستطيع الجماهير والبلاد التصفيق والاحتفاء، مرة أخرى، باللاعب الذي قدّم لنا الكثير".

واختُتم البيان: "شكراً على كل شيء، أيها القائد، هذا سيبقى دائماً منزلك، دعنا نمضي نحو هدف الألف".

ونقلت "أبولا" كواليسًا بخصوص بيان اعتزال رونالدو، إذ قالت إن قائد النصر أبلغ رئيس الاتحاد البرتغالي بقراره ولم يخطر جيسوس، ما يؤكد استمرار عدم التواصل بين المدير الفني ولاعبه السابق في النادي السعودي.