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Rian Rosendaal
ترجمه

بعد إسقاط فريقه.. نجم آيندهوفن السابق: حاج موسى لن يلعب في الدوريات الكبرى ويمكنه الانتقال لدوري روشن!

آيندهوفن ضد فينورد
آيندهوفن
فينورد
الدوري الهولندي
انيس حاج موسى

انتقد كينيث بيريز اللاعب أنيس حاج موسى بعد مواجهة بين آيندهوفن وفينورد، رغم أن الجناح سجّل هدفاً لصالح الفريق الضيف. ويعتقد محلل شبكة ESPN أن لاعب فينورد لن يكون قادراً على النجاح في اثنتين من أقوى الدوريات الأوروبية. 

وقال كريم الأحمدي عن مهاجم فينورد: "قد ينتقل قريباً أيضاً. سيواجه منافسة قوية جداً كجناح. وعندها لن تُتاح له فرص كثيرة للعب. هذا أمر سيتعين عليه العمل عليه". 

وكان مقدّم البرنامج ميلان فان دونجن قد سمع حاج موسى يقول إن "الدفاع ليس من اختصاصي حقاً". فوجّه الحديث إلى بيريز قائلاً: "كثيراً ما أسمعك تقول ذلك يا كينيث: في أعلى مستوى في أوروبا، حتى النجوم يعودون للدفاع بشراسة". 

وقال بيريز، الذي يشكّك في فرص حاج موسى في دوري كبير: "لهذا السبب فإن الخيار هو الدوري السعودي للمحترفين أو إيطاليا حقاً. إنجلترا أمر مستبعد تماماً، وإسبانيا صعبة جداً بالطبع". 

وردّ الأحمدي: "لكنه قد يستطيع اللعب في إسبانيا، أليس كذلك؟ حضرت مباراة ريال بيتيس وفينورد في دوري أبطال أوروبا. ترى لاعباً مثل أنتوني في بيتيس. يمكن لحاج موسى أن يصبح مثل هذا اللاعب". 

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لكن بيريز لم يوافقه الرأي قائلاً: "أنت تتحدث حينها عن بيتيس، أحد الأندية التي تأتي مباشرة بعد الفرق الكبرى في إسبانيا. أنا أتحدث عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد. إنه ليس سريعاً بما يكفي للعب معهم". 

وأضاف بيريز: "هؤلاء اللاعبون الكبار هم ببساطة وحوش. وليس عيباً ألا يكون من بينهم أيضاً. هؤلاء اللاعبون جيدون إلى درجة مذهلة حقاً".

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