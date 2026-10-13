بعد أن يوقّع هاري كين.. وضع غير مألوف تمامًا ينتظر ماكس إيبرل في بايرن ميونخ!

منذ توليه منصب المدير الرياضي لبايرن ميونخ في مارس 2024، أمضى ماكس إيبرل أول موسمين كاملين له في محاولة منع لاعبين أساسيين من الرحيل مجانًا في الصيف التالي. هؤلاء اللاعبون كانوا يملكون قيمة سوقية كبيرة، والاحتفاظ بهم كان يعني مفاوضات تبدو بلا نهاية، وأندية منافسة تُستخدم كورقة ضغط، ومطالب متغيرة، ومستجدات متواصلة حول ما وصلت إليه المحادثات.

وفي النهاية، نجح إيبرل والإدارة الرياضية في بايرن في إتمام أهم الصفقات، لكن بتكلفة مالية ضخمة. فقد مدّد ألفونسو ديفيز عقده المنتهي في فبراير 2025، ووقّع جمال موسيالا عقدًا جديدًا في الشهر ذاته، ثم تبعهما يوشوا كيميش في مارس. أما المحادثات بشأن تمديد عقد ليروي ساني فقد فشلت، وانتقل إلى جلطة سراي مجانًا. وبالطبع لم يندم أحد في ميونخ على ذلك. وفي فبراير 2026، أتم إيبرل والنادي اتفاقًا مع ضيو أوباميكانو.

تمديد عقد هاري كين هو الملف الملحّ الوحيد الآن. فعقده ينتهي الصيف المقبل، لكن تقارير عدة أفادت بأن المحادثات حققت اختراقًا الأسبوع الماضي. وقال الرئيس هربرت هاينر إن ما بقي هو مجرد "تفاصيل"، مثل التعامل مع حقوق الصورة والحقوق الشخصية، قبل أن يمدد المهاجم صاحب الـ33 عامًا عقده حتى 2029. السؤال لم يعد ما إذا كان كين سيمدد عقده، بل متى سيفعل ذلك.

مانويل نوير وسفين أولرايش مرشحان لإنهاء مسيرتهما في 2027

بمجرد أن يوقّع كين، سينتهي الصيف المقبل عقدان احترافيان فقط: عقد مانويل نوير (40 عامًا) وعقد سفين أولرايش (38 عامًا). ومن المرجح بشدة أن ينهي حارسا المرمى المخضرمان مسيرتهما في ذلك الوقت. وقد وضع بايرن يوناس أوربيج في خططه ليكون الحارس الأول في المستقبل، بل إن هناك الآن جدلًا حول تغيير مبكر في الحراسة.

المباريات التالية VIK دوري أبطال أوروبا 15:00 بايرن ميونخ شاهد

كما أن صيف 2028 لا يحمل ضغطًا كبيرًا على المدى المتوسط لإيبرل والإدارة الرياضية في بايرن. فساشا بواي وهيروكي إيتو، اللذان يفضل إيبرل الاستغناء عنهما قبل ذلك بوقت طويل، ومين-جاي كيم، الذي ذُكر أحيانًا كمرشح للبيع، وسيرج جنابري، سيكون في مقدورهم جميعًا الرحيل مجانًا. فغنابري أصبح بالفعل أقرب إلى لاعب تدوير في الفريق، وبعد أن يبلغ نحو 33 عامًا في ذلك الوقت، من المرجح بشدة ألا يكون له الوزن الرياضي ذاته.

وبتأمين كين، سيكون كل لاعب أساسي يمتلك مستقبلًا طويل الأمد مرتبطًا بعقد حتى 2029 على الأقل. وهذا من شأنه أن يضع إيبرل في موقع لم يعرفه خلال الموسمين الماضيين: بلا ضغوط قصيرة الأمد بشأن التمديدات. فسيكون قد أنهى جميع المفاوضات الداخلية المرتبطة بالوقت قبل نهاية العام بوقت طويل.

Getty Images

بعد هاري كين: متى سيمدد مايكل أوليسي عقده مع بايرن ميونخ؟

وبعد ذلك، ستكون مهمة إيبرل هي الاتفاق على التمديدات في وقت مبكر بما يكفي لتجنب موقف حرج آخر في موسم 2028/2029. وبحسب الوضع الحالي، تنتهي عقود عدد كبير من اللاعبين المهمين في 2029: يوناس أوربيج، يوناتان تاه، كونراد لايمر، يوسيب ستانيشيتش، يوشوا كيميتش، ألكسندر بافلوفيتش، توم بيشوف، لويس دياز، مايكل أوليسي، لينارت كارل (وكين على الأرجح).

ويتصدّر أوليسي أجندة إيبرل. فالفرنسي صاحب الـ24 عامًا أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ في 2024، وارتبط اسمه مرارًا بأندية عالمية كبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد. وقال إيبرل على هامش التعادل 2-2 أمام أوجسبورج يوم السبت: "نرغب في تمديد عقد مايكل إلى ما بعد 2029. هذه رغبتنا، لكن هناك طرفًا ثالثًا معنيًا بالأمر". وأضاف: "لنكن صادقين، لم تجر أي محادثات حتى الآن".

وبالنسبة لبايرن ميونخ، لا توجد حاجة فورية للتحرك. فأوليسي لا يملك شرطًا جزائيًا، ويتقاضى وفقًا للتقارير 16 مليون يورو، وهو مبلغ متواضع نسبيًا لاعب بمستواه. والتمديد سيضعه حتمًا في الفئة الراتبية ذاتها التي يوجد فيها كين وموسيالا، أعلى أصحاب الرواتب حاليًا بنحو 25 مليون يورو لكل منهما.

بايرن ميونخ: متى تنتهي عقود اللاعبين؟