بعد أن أمّن الكتالوني نفسه .. "يويفا" يسمح لبرشلونة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا

"البلوجرانا" في مأمن الآن!

منحت اللجنة الابتدائية لتراخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (RFEF)، المكونة من خمسة أعضاء ويرأسها إجناسيو نونيز لوك، في جلستها يوم الثلاثاء الماضي برشلونة رخصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى جانب 17 ناديًا آخر في الدرجة الأولى الإسبانية.

يأتي هذا رغم الشكوك الأخيرة بشأن مشاركة برشلونة في البطولة في أعقاب تفجير قضية نيجريرا المتهم فيها النادي الكتالوني بدفع رشاوى للحكام.

برشلونة كان قد أمّن نفسه ماديًا حتى لو لم يكن ليشارك في دوري أبطال أوروبا، من خلال مباراة ضد فيسيل كوبيه في اليابان، ثم جولة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية يخوض فيها فريق المدرب تشافي هيرنانديز 4 مباريات من بينهما مباراة هامة ضد ريال مدريد.

جولة برشلونة ينتظر أن تجلب له المزيد من الأموال، إضافة إلى تأكد مشاركته في التصنيف الأول لدوري أبطال أوروبا بما ينطوي عليه ذلك من مكافآت سخية، إذ إن الفريق الكتالوني على وشك التتويج بقلب الدوري الإسباني.