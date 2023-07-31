بعد أخطاء المعيوف .. جيسوس يحسم موقف الهلال من ضم حارس أجنبي

المعيوف تسبب في خسارة الهلال أمام السد في البطولة العربية

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شن جمهور الهلال هجومًا عنيفًا على حارس مرمى الفريق، عبد الله المعيوف، بعد تسببه بأخطائه الكارثية في الخسارة الصادمة أمام السد القطري مساء أمس في ثاني جولات دور المجموعات من كأس الملك سلمان العربية.

الفريق السعودي خسر بنتيجة 3-2 بعدما كان متقدمًا بهدف نظيف، وقد أصبح موقفه في الصعود لدور الـ8 صعبًا للغاية، إذ يتذيل مجموعته بنقطة واحدة فقط من مباراتين.

جورج جيسوس المدير الفني للفريق أشاد بالأداء خلال الشوط الثاني وبرر الخسارة بعدم انسجام اللاعبين بالصورة المطلوبة بعد نظرًا لوجود العديد من الجدد بينهم.

المدرب الذي قيل أنه طلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي سُئل عن الأمر، فأجاب "لن نتعاقد مع حراس أجانب، لدينا المعيوف والعويس ونثق بهما تمامًا وهما مميزين للغاية".

أضاف كما نقلت صحيفة الرياضية "لدينا خانتين فقط، مع مرور المباريات سيتضح احتياجنا، ‏ربما نضيف مهاجمين أو واحد ولاعب آخر في خانة أخرى وسط أو دفاع".

يُشار إلى أن الهلال مازال يبحث عن مهاجمه الجديد الذي سيُعوض الراحل أوديون إيجالو.

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