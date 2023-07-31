بعد أخطاء المعيوف .. جيسوس يحسم موقف الهلال من ضم حارس أجنبي

تامر أبو سيدو
Ali Albulaihi Abdullah Al-Mayouf Jorge Jesus Hilal Sadd Arab Champioship 2023 SPLSocial
الهلالدوري روشن السعوديكأس العرب للأندية الأبطالخورخي جيسوسعبدالله المعيوف

المعيوف تسبب في خسارة الهلال أمام السد في البطولة العربية

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

شن جمهور الهلال هجومًا عنيفًا على حارس مرمى الفريق، عبد الله المعيوف، بعد تسببه بأخطائه الكارثية في الخسارة الصادمة أمام السد القطري مساء أمس في ثاني جولات دور المجموعات من كأس الملك سلمان العربية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الفريق السعودي خسر بنتيجة 3-2 بعدما كان متقدمًا بهدف نظيف، وقد أصبح موقفه في الصعود لدور الـ8 صعبًا للغاية، إذ يتذيل مجموعته بنقطة واحدة فقط من مباراتين.

جورج جيسوس المدير الفني للفريق أشاد بالأداء خلال الشوط الثاني وبرر الخسارة بعدم انسجام اللاعبين بالصورة المطلوبة بعد نظرًا لوجود العديد من الجدد بينهم.

المدرب الذي قيل أنه طلب التعاقد مع حارس مرمى أجنبي سُئل عن الأمر، فأجاب "لن نتعاقد مع حراس أجانب، لدينا المعيوف والعويس ونثق بهما تمامًا وهما مميزين للغاية".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

أضاف كما نقلت صحيفة الرياضية "لدينا خانتين فقط، مع مرور المباريات سيتضح احتياجنا، ‏ربما نضيف مهاجمين أو واحد ولاعب آخر في خانة أخرى وسط أو دفاع".

يُشار إلى أن الهلال مازال يبحث عن مهاجمه الجديد الذي سيُعوض الراحل أوديون إيجالو.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

70321 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 39665كريم بنزيما
  • 4121خاليدو كوليبالي
  • 5662روبرتو فيرمينو
  • 3466نجولو كانتي
  • 6914مارسيلو بروزوفيتش
  • 10493صفقة أخرى
70321 الأصوات