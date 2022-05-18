يبدو أن الحديث عن اعتزال فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السعودي، بعد قرار إيقافه لمدة 18 شهرًا، ما هو إلا ضرب من الخيال، إذ أننا على موعد مع الفهد الأسمر من جديد بعد انتهاء فترة الإيقاف.

المنشطات تحرم المولد من الملاعب:

أول أمس الإثنين، فاجأت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الجماهير بإعلان إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، بعد ثبوت إيجابية عينته المأخوذة منه بعد إحدى المباريات. (طالع التفاصيل)

قرار اللجنة قابل للاستئناف خلال 21 من صدوره أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهي الخطوة التي أكد جراح الظفيري؛ وكيل اللاعب، أنه سيتخذها بالفعل.

هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها الفهد الأسمر لعقوبة من قبل لجنة المنشطات، إذ تم إيقافه لمدة عام كامل في عام 2019.

اللاعب لم يطلب في التحقيقات حقه بفتح عينة ثانية، لكن وكيله يؤكد هذه المرة سلامة موقفه، مشددًا على أن معاناته من ارتفاع ضغط الدم وهو ما اضطره لأخذ مادة محظورة، لكن دون علم منه بكونها محظورة. (طالع التفاصيل)

فرنسا طريق المولد للهروب من الاعتزال:

حديث وكيل المولد يبدو واثقًا تمامًا من تخفيف مركز التحكيم لعقوبة الإيقاف، إذ أنه يرى أن الحالات المشابهة للاعب حصلت على إيقاف ستة أشهر كأقصى عقوبة.

وفي الوقت الذي يُمنع به فهد من خوض أي تدريبات بناديه سواء جماعية أو انفرادية على خلفية قرار الإيقاف، فإن وكيله كشف عن برنامجه خلال الفترة المقبلة.

الظفيري أوضح أنه تم إعداد برنامج بدني للمولد بفرنسا، لتجهيزه للعودة للملاعب سواء كانت مدة إيقافه 18 شهرًا أو ستة أشهر.

وقال الوكيل، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "اتفقنا مع مختصين في الإعداد البدني بفرنسا على تجهيز اللاعب للعودة للملاعب، نحن نحمسه لمواصلة المشوار".

تصريحات الوكيل تنفي تمامًا ما ردده البعض عن أن المولد سيتجه للاعتزال، كون هذه هي المرة الثانية التي يقع بها بالخطأ نفسه.

ماذا قدم فهد المولد في الموسم الجاري؟

اللاعب تعرض لهجوم شديد من قبل جمهور العميد طوال الموسم، نظرًا لتراجع مستواه في بعض المباريات، حتى خرج من التشكيل الأساسي في بعضها، وظل ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

تراجع مستوى المولد لم يؤثر على استدعاء الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، له خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لكنه لسوء حظه سيغيب عن الحدث العالمي حال عدم قبول الاستئناف وتخفيف عقوبته.

شارك اللاعب طوال الموسم مع النمور في 22 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

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