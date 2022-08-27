بعد أول هاتريك .. هالاند يكشف عن سبب انضمامه لمانشستر سيتي

إرلينج هالاند يتحدث عن أهدافه مع مانشستر سيتي.

أكد النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي على سعادته الغامرة بتسجيله أول ثلاثية له بقميص بطل الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "مانشستر إيفنينج نيوز" على لسان هداف الدوري الإنجليزي الحالي، وأكد خلالها أن تواجده في مانشستر سيتي كان من أجل لحظات مثل التي مر بها ضد كريستال بالاس.

وقال هالاند: "تلك لحظة فخر لي ولعائلتي، أنا سعيد وأشعر بشعور رائع لمجرد تسجيل هدف واحد، ما بالك بثلاثة أهداف".

وأضاف: "ذلك النوع من المباريات هو سبب تواجدي هنا في مانشستر سيتي، أن أقلب الأمور رأسًا على عقب عندما لا تسير المباريات كما نريد".

وأردف: "الأمور في تتوقف على بعض التعديلات الصغيرة، كنا نقترب من التسجيل في الشوط الأول وكان في حاجة للمزيد من الحسم".

وأكمل: "هذا ما نفعله، لدينا شعور جيد للغاية، ومن الهام أن يكون لدينا مثل هذا النوع من العقلية، وينبغي أن نحقق المزيد من تلك النتائج".

جدير بالذكر أن هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد ستة أهداف بعد مرور أربعة جولات فقط.