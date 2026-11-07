بعد ان ضم شقيقه للمنتخب.. توخيل: أنا وجود بيلينجهام لم نكن على وفاق!

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اعترف توماس توخيل بأن علاقته مع جود بيلينجهام كانت "متقلبة"، لكنه أكد أن العلاقة أصبحت الآن في وضع جيد، وذلك بعد استدعائه شقيقه جوب بيلينجهام لمباراتي إنجلترا أمام كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية. كما كشف مدرب إنجلترا أنه اعتذر لكوبي ماينو أمام المنتخب على استبعاده من كأس العالم.

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توخيل يستدعي جوب بيلينجهام بعد تشجيع من جود

فاجأ توخيل الجميع بترقية جوب من منتخب تحت 21 عامًا لخوض المباراتين المتتاليتين الأسبوع المقبل، في ظل إصابة أليكس سكوت لاعب بورنموث وإيقاف مايلز لويس-سكيلي لاعب في مواجهة الخميس أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي. وخلال إعلان قائمته، اعترف توخيل بأنه وجود لم يتفقا دائمًا في وجهات النظر، وكشف أن نجم ريال مدريد كان قد ضغط من أجل استدعاء لاعب وسط بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 21 عامًا.

وقال توخيل: "كانت العلاقة متذبذبة بعض الشيء بالطبع، لكننا الآن في وضع جيد. أحب أن أكون مدربه. إنه لاعب من الطراز الرفيع، ولاعب مؤثر للغاية، وأعتقد أن الأمر متبادل من الجانبين."

توخيل يعتذر لماينو بسبب تجاهله في كأس العالم

كما كشف توخيل أنه اعتذر لماينو أمام المنتخب بأكمله بعد أن لم يلعب لاعب وسط مانشستر يونايتد دقيقة واحدة في كأس العالم بأمريكا. وقال: "قلتها أمام الفريق، أمام الطاقم. قلت: 'آسف لأنني لم أخترك، أنت لم تفعل أي شيء خاطئ، هذا خطئي'. لقد شعر بخيبة أمل، وأعتقد أن ذلك كلّفه بعض الثقة بالنفس."

ويغيب ماينو مجددًا بعد انسحابه من معسكر أكتوبر بسبب الإصابة، وقال توخيل: "كان مصابًا، ثم تراجع مستوى مانشستر يونايتد بعض الشيء من ناحية الأداء. ولهذا السبب هو يعاني من ذلك."

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استبعاد بالمر وفودين من قائمة إنجلترا

لم يكن هناك مكان مجددًا لكول بالمر لاعب تشيلسي، رغم جاهزيته البدنية ومستواه الجيد، إذ أصرّ توخيل قائلًا: "الأمر ليس شخصيًا، ولن نفترض أبدًا أنه ليس متلهفًا للمجيء واللعب. لكن المنافسة قائمة. الأمر يتعلق بمن يثبتون جدارتهم ويأتون إلى المعسكر."

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أما فيل فودن لاعب مانشستر سيتي، الذي لم يلعب لإنجلترا منذ مارس، فقد كان قريبًا من استعادته قبل أن يعود إلى مقاعد البدلاء في ملعب الاتحاد. وقال توخيل: "إنه قريب وسيظل دائمًا قريبًا. أنا مُعجب به كلاعب. ما الذي لا يستحق الإعجاب فيه؟"

ماذا ينتظر توخيل وإنجلترا؟

تستضيف إنجلترا كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم الخميس قبل مواجهة إسبانيا، ويأمل جوب في خوض أولى مبارياته الدولية مع المنتخب الأول إلى جانب شقيقه.

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وحافظ إيبيريتشي إيزي، الذي لا يلعب أساسيًا مع آرسنال، على مكانه إلى جانب مورجان جيبس-وايت، بينما يتعين الآن على فودين وبالمر فرض نفسيهما مجددًا مع ناديهما.