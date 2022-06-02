بعد أن خانها .. شاكيرا على وشك الانفصال عن بيكيه

بعد علاقة منذ 2010

خرجت تقارير في إسبانيا تتحدث عن توتر في علاقة النجم الإسباني جيرارد بيكيه مع صديقته المطربة الشهيرة شاكيرا بالفترة الأخيرة.

الثنائي في علاقة سوياً منذ 12 عاماً، منذ أن تعرفا في 2010 بكأس العالم، ويملكان طفلين، ميلان وساشا.

ماذا حدث بين شاكيرا وبيكيه؟

وقال موقع "إل بيريوديكو" إن بيكيه حالياً يعيش وحيداً في شقة خاصة به، وترك مكان إقامته مع المطربة ذات الأصول اللبنانية.

وأضاف التقرير أن جيران مدافع برشلونة شاهدوه وحيداً في المنزل مؤخراً، كما انتشرت أقاويل حول حياة صاخبة ببرشلونة.

وذكر التقرير أن بيكيه قد شوهد مع زميله في برشلونة ريكي بوتش ومجموعة من الأصدقاء في حفلات حتى الصباح الباكر.

هل خان بيكيه شاكيرا؟

التقرير كشف أن السبب الرئيسي لابتعاد الثنائي عن بعضهما البعض هو أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه لها مع فتاة.

وألمح التقرير أن أحدث أغنيات المغنية الكولومبية قد تكون موجهة للاعب برشلونة بالتحديد، وتملك رسالة مبطنة له تتهمه بالخيانة.

ولفت حسابات شاكيرا على وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه بسبب عدم نشر أي صور لبيكيه منذ مارس الماضي، على عكس العادة.

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