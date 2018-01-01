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بعد انسحابه - اتحاد الكرة يستجيب للإسماعيلي ويغير موعد مواجهة المقاولون وملعبها

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رحلة الدراويش للعودة من الكاميرون، تسببت في الأزمة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

اضطر عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، للاستجابة لمطالب الإسماعيلي، بعدما أعلن بالأمس انسحابه من خوض مواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وكان مسؤولو الدراويش قد أصدروا بيانًا رسميًا بالأمس، أعلنوا خلاله عدم خوض مواجهة ذئاب الجبل المقبلة، المحدد لها 27 من الشهر الجاري، لعدم تمكن الفريق من العودة من الكاميرون إلا قبل المباراة بـ24 ساعة. (طالع التفاصيل)

لجنة المسابقات أعلنت أن تقرر تبديل ملعب المباراة، لتقام على استاد الإسماعيلية بدلًا من استاد المقاولون العرب، بعد موافقة مسؤولي ذئاب الجبل، على أن يقام لقاء الدور الثاني على استاد المقاولون.

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وأوضحت اللجنة أنه إثر تغيير الملعب، لن يكون هناك أي عوائق على تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتقام في 28 من الشهر الجاري بدلًا من 27 من الشهر نفسه.

عامر حسين كان قد اعترض على تهديدات مسؤولي الدراويش، مؤكدًا أن الأمن يرفض إقامة المباراة في 28 من ديسمبر بالقاهرة، إثر إقامة مباراة الزمالك باليوم نفسه في المدينة نفسها.

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الإسماعيلي كان قد واجه القطن الكاميرون أمس السبت، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وتلقى الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه تأهل لدور المجموعات بفوزه في الذهاب بثنائية نظيفة.

ويتعزر وصوله لمصر قبل يوم 26 من الشهر الجاري، لعدم وجود رحلات طيران تصل للقاهرة قبل هذا الموعد.

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