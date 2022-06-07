بعد إنجازه التاريخي مع كرواتيا .. مودريتش: أشكر الله على عدم الخسارة من فرنسا!

تعادل منتخب كرواتيا أمام نظيره الفرنسي مساء الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

شعر لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، بالراحة بعد تعادل منتخب بلاده أمام فرنسا بنتيجة 1-1، في المباراة رقم 150 له مع كرواتيا.

تعادل كرواتيا وفرنسا جاء في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب فرنسا في النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق أدريان رابيو، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة عبر ركلة جزاء عن طريق أندريه كراماريتش في الدقيقة 83.

ونظرًا لأن منتخب كرواتيا لم يهزم فرنسا أبدًا على المستوى الدولي، فإن مودريتش كان ممتنًا لأن منتخب بلاده لم يخسر مرة أخرى أمام "الديوك".

وقال مودريتش بعد المباراة في تصريحات للصحفيين: "بغض النظر عن النتيجة، الحمد لله أننا لم نخسر".

وأضاف: "لكن يمكننا أن نكون راضين عن الأداء الذي قدمناه، لقد لعبنا بشكل جيد وشجاع، وهذا ما كنا نسعى إليه".

وتابع: "أعتقد أن اللاعبين الجدد منحونا طاقة جديدة، لقد منحونا النضارة والعدوانية، وفي النهاية سجلنا، يمكن أن نكون سعداء لذلك".

واختتم مودريتش: "ثم مرة أخرى، أظهرنا قدرتنا على مواجهة فرنسا، بغض النظر عن اللاعبين في الفريق، نحن دائمًا مؤهلين، ونملك عددًا كافيًا من اللاعبين لتشكيل ثلاثة فرق".

وأصبح مودريتش أول لاعب يخوض 150 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، بعد انضمام البلاد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1992.

وإلى جانب تكريم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم قبل المباراة، تلقى مودريتش هدية من منتخب فرنسا قبل المباراة للاحتفال بهذه المناسبة.

وقال مودريتش في ختام تصريحاته: "شكرًا للجمهور على الاستقبال، وإلى الفرنسيين على هديتهم، لم أتوقع ذلك أبدًا، لكنها كانت لفتة جميلة منهم".

اقرأ أيضًا ..

صيف السيدات وتيد لاسو ووثائقيات ممتعة .. أين تذهب حتى بداية الموسم الجديد؟

ممول بايرن الأول وعمالقة البرتغال .. أندية تخصص إنتاج نجوم

جول إنسايدر | رونالدو والبحث عن النجاح المضمون مع الشيف بوراك