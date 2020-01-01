بعد انتقاله إلى بيراميدز - كيف سيتعامل فايلر مع أحمد فتحي؟

ما هو مصير أحمد فتحي بعد انتقاله إلى بيراميدز؟

أعلن نادي بيراميدز، عن ضم أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر، بعد أن اقترب عقده من الانتهاء بنهاية الموسم الحالي.

فتحي رفض العرض الذي قدمه له الأهلي من أجل تمديد عقده لمدة موسمين، حيث كان سيحصل بالموسم الأول على 11 مليون جنيهًا، والموسم الثاني 12 مليون، وذلك دون تحمل الضرائب.

وبعد انتقال فتحي إلى بيراميدز، تبقى في عقده مع الفريق الأحمر شهورًا قليلة، حيث سيكمل الأهلي حتى نهاية الموسم، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتمديد عقود جميع اللاعبين حتى نهاية الموسم.

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ولكن كيف سيتعامل الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مع أحمد فتحي، بعد تأكد رحيله إلى فريق بيراميدز بنهاية الموسم الحالي؟

تشير تقارير صحفية إلى أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الأهلي، بتجميد اللاعب حتى نهاية عقده، وعدم إشراكه في التدريبات والمباريات، حال عودة النشاط الرياضي قريبً، وذلك بناء على رغبة الإدارة، حيث سيتم التنسيق مع فايلر.

هذه الرغبة ورائها تجنب أي مشكلات قد تحدث بين أحمد فتحي وأعضاء النادي أو الجماهير، خاصة أن هناك حالة غضب من جانب عدد كبير في الجماهير ضد اللاعب، بسبب موقفه، وانتقاله إلى فريق منافس.

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موقف فايلر ليس معروفًا حتى الآن، ولكن كل المؤشرات تؤكد على أنه لن يستطيع الاعتماد عليه خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه في حاجة لإعداد بديلًا له، كما أنه يعتمد بشكل أساسي على محمد هاني.

ابتعاد أحمد فتحي عن فريق الأهلي غالبًا سيكون هو مصيره، للكثير من الأسباب، لعل أبرزها حرص فايلر الشديد على بث روح الهدوء والاستقرار داخل الفريق، والحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة وأن المارد الأحمر مقبل على فترة مهمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال عودة النشاط الرياضي المعلق حاليًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.