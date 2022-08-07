بعد امتعاضه من السب .. سر تورط محمد هنيدي في قضية النصر وأبو جبل

هذه القضية هي الأبرز حاليًا في الكرة السعودية، خاصةً في ظل شماتة المنافسين في العالمي

فوجئ الفنان المصري محمد هنيدي بإقحام اسمه في قضية نادي النصر السعودي والحارس المصري محمد أبو جبل، التي هي حديث الساعة حاليًا في الوسط الرياضي السعودي بين مترقب وشامت.

ما هي تفاصيل قضية النصر وجاباسكي؟

بالأمس، تفجر الخلاف بين النادي السعودي والحارس المصري على السطح، بعد أشهر من الصمت من كلا الجانبين..

جاباسكي كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، ونظرًا لأن الدوري المصري ينتهي بنهاية أغسطس الجاري، اضطر لتوقيع مخالصة مالية مع الأبيض، كي يلحق بمعسكر إعداد النصر في إسبانيا.

لكن تفاجأ الحارس بعدها بإخطاره من قبل النصر بأنه عقده باطل، ورفض المسؤولون استخراج تأشيرة دخول المملكة له، ليعلن في بيان رسمي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بمنحه قيمة عقده بالكامل، بعدما رفض النادي السعودي تسوية المقابل المادي.

ورد النصر على بيان جاباسكي ببيان آخر، أكد خلاله أنه اضطر لعدم الاعتراف بالعقد، نظرًا لخداع للاعب له حول موعد نهاية عقده مع الزمالك، مشددًا على اللجوء للفيفا، للمطالبة باسترداد الـ450 ألف دولار، التي حصل عليها أبو جبل. (طالع التفاصيل)

ما هو سر تورط هنيدي في القضية؟

الجمهور النصراوي وغير النصراوي تفاعل بشكل كبير مع القضية، إذ شمتت الفئة الأخيرة في العالمي، خاصةً وأنه من أنصفته الجهات المسؤولة المحلية على الهلال والاتحاد في القضايا الأخيرة.

لكن تصدر اسم هنيدي التغريدات التي حملت شماتة من المنافسين في العالمي، وهو ما دفع الفنان المصري للتعبير عن اندهاشه من سبه في قضية لا دخل له بها.

هنيدي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هي الناس بتعملي مينشن وتشتمني ليه؟، أنا عمري ما قابلت أبو جبل".

بالنظر للتغريدات التي أقحمت اسم هنيدي في القضية، اتضح أن جمهور الأندية المنافسة يشبهون مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، بالفنان المصري، خاصةً وأن هناك لقطة شهيرة تجمع بين الأخير وأبو جبل، لكن ليس اللاعب.

في الفيلم المصري الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، ظهر هنيدي بدور مدرس اللغة العربية، وخلال إحدى المشاهد، التقى بطالب يحمل اسم "أبو جبل"، ذو بنية جسمانية قوية وفارع الطول، مما تسبب في خوف "رمضان" منه، ليقول له إنه حصل على درجة 62 من 50 في امتحان اللغة العربية.

الجمهور ربط بين المشهد وواقع النصر في القضية، مشيرين إلى أن مسلي سيكون في نفس الموقف أمام الحارس المصري أمام فيفا.