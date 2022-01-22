بعد اليأس من شراء آرسنال .. سبوتيفاي تتجه لرعاية برشلونة

يعمل نادي برشلونة الإسباني على إيجاد رعاة جدد، يمكنهم الإعلان على وسائل الإعلام المختلفة من أجل زيادة الدخل.

برشلونة يعتبر من أكثر الأندية تضررًا بتأثير وباء كورونا على عالم كرة القدم، واضطر للتخلي عن نجمه الأول ليونيل ميسي لأسباب مالية.

شركة "راكوتين" التي يعمل معها النادي الكتالوني الآن، عقدها ينتهي في 30 يونيو القادم، وليس هناك نية لدى الطرفين لتجديد هذه الرعاية.

من الأقرب لرعاية برشلونة؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن شركة "سبوتيفاي" التي تقدم تطبيقًا معروفًا لتشغيل الموسيقى هي الأقرب في الوقت الحالي.

ووفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، تم مناقشة هذا الخيار داخل مجلس إدارة النادي، وهناك حالة من الاهتمام نظرًا لقوة العلامة التجارية وتأثيرها الاقتصادي.

ويأتي ذلك بعدما سجلت في أكتوبر الماضي 381 مليون مستخدم نشط شهريًا، منهم 172 مليونًا كانوا يدفعون الاشتراك.

واما بالنسبة لبرشلونة في سجل النادي في يونيو من العام الماضي 136 مليون متابع على فيس بوك، 118 مليون معجب على إنستجرام و71 مليون متابع على تويتر.

لماذا اختارت الشركة برشلونة؟

تؤمن الشركة التي حاولت شراء آرسنال الصيف الماضي ولكنها فشلت، أن برشلونة قد يكون البوابة الأنسب لدخول عالم كرة القدم.

وما تجده "سبوتيفاي" جذابًا في برشلونة، هو العدد الكبيرمن المعجبين به في جميع أنحاء العالم بشكل ملفت للأنظار.

ويعد النادي الكتالوني هو أكبر الأندية التي تتمتع بعدد من المتابعين على الشبكات الاجتماعية، حيث وصل النادي إلى 400 مليون متابع بإجمالي ملفاته الشخصية الرسمية على القنوات الرقمية.

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