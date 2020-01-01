بعد الهلال .. نادٍ سعودي جديد يسعى للتعاقد مع فالكاو

فالكاو أصبح هدفًا لأندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات من جانب نادٍ سعودي مع الكولومبي فالكاو مهاجم جلطة سراي التركي.

وكان فالكاو قد دخل في وقتٍ سابق حسابات الهلال السعودي منذ عدة أسابيع قبل أن تتوقف الأنباء عن المفاوضات دون حدوث جديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الأربعاء، أن أحد أعضاء الشرف في نادي الوحدة السعودي يفاوض الكولومبي فالكاو.

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ويسعى عضو الشرف في تدعيم صفوف الوحدة خلال الموسم الجديد من أجل المنافسة على البطولات بعد تقديم مستويات مميزة في الموسم الحالي.

فالكاو يعد من اللاعبين الأجانب الذين أصبحوا هدفًا مهمًا للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية لأكثر من نادٍ عربي يرغب في ضمه.

ويحتل الوحدة في الموسم الحالي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة.