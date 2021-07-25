بعد الهجوم عليه .. شيكابالا يوجه رسالة مهمة لرمضان صبحي

شيكابالا في رسالة إلى لاعب بيراميدز

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب وقائد فريق نادي الزمالك، على توجيه رسالة مهمة إلى رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، بعد مباراة الفراعنة أمام الأرجنتين.

وخسر المنتخب الأولمبي المصري على يد نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو المقامة حاليًا.

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ونشر شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه برمضان صبحي عبر خاصية "القصص"، في إشارة لدعم لاعب المنتخب الأولمبي.

جاءت مساندة شيكابالا للاعب منتخب مصر الأولمبي، بعد الانتقادات التي طالته عقب الخسارة من الأرجنتين، حيث وجهت له بعض الجماهير انتقادات قوية بسبب الخسارة، حيث وضع شعار التاج على رأس رمضان.

منتخب مصر الأولمبي مازال لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، حيث يمتلك نقطة واحدة في المركز الأخير بترتيب المجموعة الثالثة.

وسيلعب المنتخب المصري مباراته القادمة أمام أستراليا ويحتاج للانتصار بها، بجانب فوز إسبانيا على الأرجنتين، من أجل التأهل إلى ربع النهائي.