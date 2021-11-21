بعد الهجوم عليه بسبب الهلال .. لاعب النصر السابق: أنا صاحب مبدأ

رد خالد العقيلي؛ لاعب نادي النصر السعودي الأسبق، على هجوم جماهير العالمي عليه، بعدما تمنى فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه صاحب مبدأ ولن يغيره.

النصر يعيش حالة احتقان:

حالة من الاحتقان يعيشها جمهور العالمي حاليًا، بعدما ودع فريقهم منافسات دوري الأبطال بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بدور نصف النهائي.

وتتواصل إخفاقات النصر على المستوى المحلي، إذ أنه لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

آخر إخفاقات العالمي كانت أول أمس السبت، بالتعادل أمام الرائد بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

رسالة العقيلي لجمهور النصر:

العقيلي وجه رسالة لجمهور ناديه، رافضًا منعه من تمني فوز الزعيم في النهائي، بصفته فريق سعودي في دوري الأبطال.

وكتب العقيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " من انتقدني على أمنياتي للهلال بالفوز بالكأس الآسيوي، ومن انتقدني على نصيحة قدمتها للجماهير الهلالية أحب أقول لهم خالد العقيلي صاحب مبدأ ثابت من عرفت البرامج الرياضية والسوشيل ميديا".

وأضاف: "لم أتلون ولم أتغير ولم أغير رأيي حسب الأحداث التي تحصل لي، ولم أتبع مصالحي الشخصية".

من انتقدني على امنياتي للهلال بالفوز بالكاس الاسيوي

ومن انتقدني على نصيحه قدمتها للجماهير الهلاليه احب اقول لهم

خالد العقيلي صاحب مبداء ثابت من عرفت البرامج الرياضيه والسوشيل ميديا ..

لم اتلون ولم اتغير ولم اغير رائي حسب الاحداث التي تحصل لي

ولم اتبع مصالحي الشخصيه 🤷‍♂️🤷‍♂️ — خالد العقيلي (@aboazaz05) November 21, 2021

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