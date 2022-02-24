بعد الهجوم على بوتين .. نجم سيتي يتهم "إنستجرام" بحذف منشوره!

زعم الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي حذف قصة نشرها بشأن اقتحام روسيا لبلاده.

زينتشينكو نشر عبر خاصية "القصة" على تطبيق "إنستجرام" صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تعليق: "أتمنى أن تموت بأكثر الطرق إيلامًا أيها المخلوق".

ويأتي هذا بعد قرار بوتين فجر الخميس بشن هجوم عسكري واسع النطاق على أوكرانيا.

ومع ذلك، فقد تم حذف منشور أوليكساندر زينتشينكو على الفور، وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي فقد ادعى الأوكراني أن تطبيق "إنستجرام" هو من قام بحذفه.

وربما تأتي هذه الخطوة من قبل التطبيق في إطار سياسة الرقابة التي يتبعها في مثل تلك المنشورات.

أوليكساندر زينتشينكو، الذي بدأ مسيرته في نادي أوفا الروسي، كان قد نشر رسالة مؤثرة يوم الثلاثاء قال فيها: "العالم المتحضر كله قلق بشأن الوضع في بلادي".

وأضاف: "لا يمكنني البقاء في الخلف والسعي لتوضيح وجهة نظري، في الصورة بلدي، البلد الذي ولدت وترعرعت فيه، بلد أدافع عن ألوانه على الساحة الرياضية الدولي، دولة نحاول تمجيدها وتنميتها".

واختتم: "بلدي ينتمي إلى الأوكرانيين ولن يتمكن أحد من الاستيلاء عليه، لن نستسلم، المجد لأوكرانيا".

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