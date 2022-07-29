بعد اللغط الكبير .. نظام "تي إم إس" يُنهي أزمة النقاز

هل يحق للفيصلي الحصول على نقاط البقاء بالدوري السعودي؟

تسبب التونسي حمدي النقاز؛ الظهير الأيمن السابق لفريق النادي الأهلي، في أزمة كبيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طالبت العديد من الأندية على إثرها الحصول على نقاط مبارياتها كاملة.

ما هي تفاصيل أزمة حمدي النقاز؟

الظهير التونسي انتقل للراقي عقب إغلاق باب الانتقالات الصيفية، إذ قيده النادي السعودي بدلًا من الصربي ليوبومير فيسا، الذي تم فسخ التعاقد معه بسبب الإصابة المزمنة.

الأهلي أعلن أنه تعاقد مع النقاز في صفقة انتقال حر، إذ تسمح اللوائح للأندية باستبدال اللاعبين لإكمال قوائمها خارج فترة الانتقالات، بشرط أن يكون اللاعب المنضم حرًا وليس مقيدًا في أي فريق.

وطوال الفترة الماضية، دافع الأهلي عن نفسه، زاعمًا أن النقاز كان حرًا وقت التعاقد معه، حتى جاء إعلان الزمالك صباح أمس الخميس، ليكشف الحقيقة.

الزمالك أعلن رسميًا، فسخ عقد النقاز بالتراضي بين الطرفين، إذ أوضح أمير مرتضى أن اللاعب سيقوم برد المبالغ المالية التي حصل عليها من النادي وفقًا للعقد المبرم في صيف 2021، مقابل تنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه ضد النقاز من قبل فيفا.

إعلان الزمالك هذا يعني أن مشاركة اللاعب مع الأهلي خلال الفترة التي مثل بها الفريق لم تكن قانونية، وكان لا بد من احتساب الراقي خاسرًا بها، وهو ما لم يحدث. "اقرا التفاصيل"

كيف أنهى نظام "تي إم إس" الأزمة؟

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن التونسي حمدي النقاز، لاعب الأهلي السابق، اسمه ليس مدونًا في نظام الـTMS، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم بقائمة نادي الزمالك عندما وقع للأهلي.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي قدم إفادة رسمية من نادي الزمالك، يؤكد فيها على أن اللاعب لم يقم بتقييد اللاعب بشكل رسمي في قائمته.

وتضمنت قائمة نادي الترجي التونسي على اسم النقاز بقائمة TMS، ومن ثم تم تحويله على قائمة الأهلي السعودي، دون وجود أي فريق بينهما.

يأتي ذلك بعدما تقدم ناديا الهلال والفيصلي باحتجاج ضد مشاركة النقاز، بحجة عدم صحة تسجيله، لتسجيله خارج الفترة الرسمية، وتم رفض الاحتجاجين.