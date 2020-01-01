بعد الكلاسيكو .. بيكيه يسخر من ريال مدريد وراموس يتكفل بحق الرد

راموس يسخر بطريقته الخاصة على ما قاله نظيره الكاتالوني بعد الكلاسيكو

قلل قائد دفاع برشلونة جيرار بيكيه من منافسه التقليدي ريال مدريد، واصفًا الجيل الحالي بالنسخة الأسوأ للنادي الملكي، وذلك بعد الهزيمة في كلاسيكو أمس الأحد بهدفين نظيفين في قلب "سانتياجو بيرنابيو".

وأوقف الميرينجي سلسلة نتائجه السلبية أمام البلو جرانا في السنوات الماضية، ليستعيد صدارة الليجا مرة أخرى، بالوصول للنقطة الـ56، متقدمًا بنقطة عن ليونيل ميسي ورفاقه.

وبعد المباراة قال المدافع الكاتالوني "أضعنا فرصة لإسقاطهم، كان يجب علينا أن نلعب بشكل أفضل من ذلك في الشوط الثاني".

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وأضاف "ريال مدريد قدم أسوأ نسخة في الكلاسيكو، ولا أقول ذلك من باب النقد، لأننا جميعًا نعاني من مشاكل، لكن لدينا شعور بأننا أهدرنا فرصة مهمة".

وختم حديثه "لا يزال لدينا الوقت لتطوير أنفسنا من أجل الفوز بالدوري الإسباني، وعلينا أن نفعل ذلك حتى نهاية الموسم لتسير الأمور على ما يرام، وبطبيعة الحال الهزيمة في بيرنابيو مخيبة للآمال نظرًا لأهمية المباراة، وإذا فزنا كنا سنتقدم خطوة مهمة".

وردًا على هذه التصريحات، قال راموس لصحيفة "آس" المدريدية "أحترم آراء الجميع، وأريد الفوز بكل كلاسيكو إذا كان المقابل اللعب بشكل سيء في الشوط الأول كما يعتقد".

وأضاف "الطريقة كانت مختلفة في الشوط الأول، إذ أننا تركنا الكرة ثم عُدنا في الشوط الثاني، لم نكن حادين، لكن بعد ذلك بدأنا في خلق الفرص".

وجاء فوز ريال مدريد ليعوض إخفاق الأسبوع الماضي، بالهزيمة أمام ليفانتي في الجولة الـ25 لليجا وأيضًا السقوط أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.