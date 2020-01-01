بعد القرارات الأخيرة - هل تتأجل مواجهة برشلونة ونابولي؟

مواجهة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل

جاء مرض كورونا ليضرب أوروبا ويؤثر على البطولات المحلية والقارية ويغير من خريطة المباريات في الفترة الماضية.

النشاط الرياضي في إيطاليا يتوقف حتى 3 أبريل، والأندية في إسبانيا تخوض مواجهتها دون جمهور لجولتين ومباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تُلعب دون جمهور.

الجديد هو قرار الحكومة الإسبانية بتعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب الخوف من فيروس كورونا وهو ما تسبب في منع فريق روما من الوصول إلى مدينة إشبيلية صباح اليوم، الأربعاء.

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صعوبة التنقل أجبرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تأجيل اللقاءات بين الفرق الإسبانية والإيطالية، وبناء عليه لن تُقام مباراة إنتر وخيتافي ولا لقاء إشبيلية وروما والمقررين مساء الغد، الخميس.

وفي حال استمرار قرار الحكومة الإسبانية، فهذا يعني صعوبة سفر بعثة فريق نابولي إلى مدينة برشلونة في لقاء الأسبوع المقبل.

وبالطبع مع صعوبة وصول فريق نابولي إلى برشلونة فسوف يضطر الاتحاد الأوروبي بدوره لتأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى وهو ما قد يؤثر على شكل البطولة بصفة عامة.

فهل تتأجل المواجهة المرتقبة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟ أم تُقام دون جمهور كما سبق وأعلن النادي الكتالوني؟