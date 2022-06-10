بعد الفوز بجائزة الأفضل في إنجلترا .. كلوب يكشف سر تفوق صلاح

يورجن كلوب يكشف سر تطور صلاح بعد حصوله على جائزة الأفضل في إنجلترا

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على فوز نجم الريدز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وتُوج محمد صلاح بالأمس بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة الثانية في مسيرته، حيث تنافس مع فان دايك، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، هاري كين بالإضافة إلى كيفين دي بروين.

وسبق للدولي المصري الذي يُقدم أداءً رائعاً بقميص ليفربول أن تُوج لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2018.

يورجن كلوب يوجه رسالة لصلاح

وخلال بث الجوائز، شارك كلوب في مقابلة للحديث عن نجاح صلاح، وقال كلوب لرابطة المحترفين الإنجليزية: "ما أحبه حقًا في هذه الجائزة هو أنه تم التصويت لها من قبل اللاعبين ،هذه هي الجائزة الوحيدة التي يجب أن تهتم بها".

وتابع: "في حالة مو، يتعلق الأمر بالأرقام وتسجيل الأهداف، لكن تسجيل أكبر عدد من الأهداف وتقديم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، مع كل الصعود والهبوط في الموسم وكل الأشياء التي أعرفها عن كرة القدم، هذا فوز مستحق".

وواصل: "رأيت كيف يمكن أن يتحسن صلاح عندما اكتشفناه وشاهدت الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة".

وأضاف: "لقد كنت متحمسًا للغاية بشأن فرصة العمل معه، نعم، لقد تحدثنا كان ذلك حديثًا جيدًا للغاية، لكننا جميعًا نحتاج إلى وقت أطول لمعرفة الشخص".

وأكمل: "اللحظة التي علمت فيها أنه سيكون رائعًا كانت عندما عرفته كشخص. لأنه مليء بالرغبة، لا يتوقف عن التطور".

وأتم كلوب تصريحاته: "محمد صلاح يستحق ذلك تمامًا، ولهذا السبب فاز للمرة الثانية بهذه الجائزة الرائعة، بالمناسبة تستحقها يا مو!".

محمد صلاح خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، سجل 23 هدفًا متصدرًا قائمة هدافي البريميرليج ليحصد جائزة الحذاء الذهبي رفقة سون هيونج مين الذي سجل نفس عدد الأهدف، كما حصل صلاح على جائزة أفضل صانع ألعاب ب 13 تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضًا..

انتهى الأمر يا برشلونة.. فرينكي دي يونج قال "نعم"!

نجم مانشستر سيتي الجديد: كرة القدم مدينة لميسي بكأس العالم

