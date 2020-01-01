بعد الفوز ببطولتين .. هل أصبح آرسنال قادراً على منافسة الكبار؟

أجواء مميزة يعيشها آرسنال خلال الأسابيع الماضية

يدخل نادي آرسنال الإنجليزي، الموسم الجديد، بروح مختلفة تماماً عن العام الماضي، بفضل ما قدمه المدرب ميكيل أرتيتا خلال فترة قصيرة جداً.

المدرب الإسباني نجح في قيادة آرسنال لتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف النهائي والنهائي، ليتأهل بفريقه إلى الدوري الأوروبي.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل استمرت الأفراح في ملعب الإمارات، بعد الفوز على ليفربول في كأس الدرع الخيرية، ليزداد التفاؤل الكبير وسط المدفعجية.

المزيد من الفرق

أرتيتا حقق نتائج جيدة منذ قدومه، حيث فاز على مانشستر يونايتد وتشيلسي وسيتي وليفربول مرتين، ليقضي تماماً على الصورة المتواضعة لآرسنال أمام الكبار.

وقبل بضعة أيام من انطلاق الموسم الجديد، تظهر التوقعات حول موسم آرسنال، هل أصبح الفريق قادراً على منافسة الكبار في الدوري الإنجليزي؟ أم هي مجرد صحوة مؤقتة؟

تأثير أرتيتا

عكس مواطنه أوناي إيمري، نجح مدرب آرسنال الحالي في كسب ثقة اللاعبين بشكل أسرع من المتوقع، وتطورت علاقته بهم خلال بضعة أشهر فقط.

شخصية أرتيتا ساعدت المدفعجية على إقناع نجم الفريق الأول بيير أوباميانج بالبقاء، ليعود مرة أخرى الجابوني لطاولة المفاوضات من أجل التوقيع على عقد جديد.

المدرب الإسباني ساهم في تحسين مستوى العديد من اللاعبين، وأبرزهم شكودران موستافي، دافيد لويز، داني سيبايوس، بوكايو ساكا وساعد جرانيت جاكا على العودة مرة أخرى لأفضل مستوياته بعد الأزمة التي عانى منها مع الجماهير.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل نجح في إقناع المدافع البرازيلي جابرييل بالانتقال للفريق اللندني، بدلاً من نابولي ومانشستر يونايتد، وأقنع ويليان برفض جميع العروض المقدمة له.

وهو ما يضعنا أمام العديد من المؤشرات التي تؤكد قوة شخصية أرتيتا وتأثيره، وقدرته على تحفيز اللاعبين والتقرب منهم، الأمر الذي افتقده فينجر بنهاية مسيرته وكذلك إيمري.

ومن الناحية الفنية، سنجد أن آرسنال تحسن كثيراً من الناحية الدفاعية، لكنه بحاجة للمزيد من الإبداع، الذي ربما يأتي من خلال الوافد الجديد ويليان.

دفاع متوازن

لأول مرة منذ سنوات طويلة، نجد صورة مختلفة لدفاع آرسنال، بعد التعاقد مع جابرييل وقدوم ويليام ساليبا بعد عودته من الإعارة.

تواجد الثنائي مع خبرة لويز، وإمكانية الاستفادة من بابلو ماري وموستافي، جميعها أسباب تمنح آرسنال الكثير من الاستقرار بهذا المركز الذي عانى بسببه لسنوات طويلة.

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وأما بالنسبة للأظهرة التي ستكون من أهم أسلحة أرتيتا، فهناك أيضاً هيكتور بيليرين وكيران تيرني، وهي الثنائية التي تعطي الكثير من الأمل لجمهور الفريق.

الحلقة الناقصة

خط الوسط يعتبر الأزمة التي لم يتمكن أرتيتا من حلها حتى الآن، هناك عناصر جيدة مثل داني سيبايوس وجرانيت جاكا والصاعد جو يلوك، لكن هذه المجموعة لا تكفي للمنافسة.

آرسنال يستعد للتخلي عن لوكاس توريرا وماتيو جيندوزي ومحمد النني، مما يعطي النادي مساحة كبيرة لضم المزيد من الإضافات في هذه المنطقة.

توماس بارتي يعتبر الصفقة الأهم للمدفعجية، حيث تستمر المهمة لتوفير الأموال من أجل تفعيل الشرط الجزائي بعقده مع أتلتيكو مدريد بـ50 مليون يورو.

لاعب الوسط الغاني سيمنح المزيد من الصلابة لآرسنال، وسيكمل العمود الفقري الذي تحدث عنه أرتيتا أكثر من مرة.

مسعود أوزيل يبقى ضمن أهم علامات الاستفهام كذلك، رحيله قد يفتح الطريق أمام ضم حسام عوار من ليون، واستمراره يضع آرسنال تحت رحمته، طمحاً في شكل مختلف عن الصورة الباهتة التي ظهر بها الألماني الموسم الماضي.

اكتمال خط الوسط بضم بارتي وربما عوار، بجوار جاكا وسيبايوس، مع احتمالية بقاء النني، سيمنح الفريق دفعة قوية جداً لحل هذه المشكلة لسنوات طويلة.

مستقبل مشرق

ضمان التجديد مع أوباميانج يمثل قيمة كبيرة لآرسنال، نظراً للقوة التهديفية المميزة التي يتمتع بها اللاعب الجابوني، حيث يعتبر أحد أهم المهاجمين في أوروبا الآن.

شكوك كبيرة تحيط بزميله الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لو رحل سيحتاج وقتها آرسنال للاعب جديد، ولو استمر سينضم لأوباميانج وبيبي نحو ثلاثية مميزة قد تكون من ضمن الأفضل في العالم.

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أرتيتا يمتلك كذلك الثنائي بوكايو ساكا أحد أهم المواهب في الدوري الإنجليزي الفترة الأخيرة، وكذلك البرازيلي جابرييل مارتينيلي والإنجليزي ريس نيلسون، مما يضيف المزيد من القوة لدكة آرسنال في الموسم القادم.

تواجد كل هؤلاء يجعل خط الهجوم في حالة مميزة لمنافسة الكبار وكذلك خط الوسط وربما الدفاع، ولكن هذه مجرد توقعات نظرية، الاختبار الأهم سيكون في الملعب، فهل ينجح أرتيتا في مهمته؟