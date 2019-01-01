كأس أمم أفريقيا

بعد الفوز بأمم أفريقيا - الجمهو الجزائري عالق في مطار القاهرة

آخر تحديث
التعليقات()
Social Media
أزمة كبيرة في عودة الجمهور الجزائري إلى وطنه

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

علق عدد كبير من الجمهور الجزائري داخل مطار القاهرة الدولي بعدما تفاجئوا بعد وجود رحلات كافية للعودة لوطنهم.

الجزائر حققت بطولة أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1990 بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الجمهور الجزائري لم يجد رحلات كافية للعودة إلى الوطن وبعضهم لا يحمل تذكرة عودة.

اختيارات المحررين

Algeria fans CairoAlgeria fans Cairo

وتواجد عدد من قوات الأمن المصرية داخل المطار لتنظيم العملية وتسهيل ركوب الجزائرين الذين قدموا جوزات السفر لحين البحث عن وسيلة للعودة.

وأخبرتهم السلطات بتوافر 3 أو 4 رحلات في الوقت الحالي إلا أنّ كل طائرة لن تحمل أكثر من 300 راكب.

ورغم التكدس والزحام في مطار القاهرة إلا أنّ البعض احتفل بفوز محاربو الصحراء بالبطولة القارية بالرقص.

جدير بالذكر أنّ المنتخب الجزائري سوف يصل في الواحدة والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي.

إغلاق