بعد الفشل مع ميلان .. محاولات عربية مع إنتر

بعد الفشل مع ميلان.. محاولات استثمارية مع إنتر ميلانو

تواجه مجموعة "سونينج" الصينية المالكة لنادي إنتر ميلانو، صعوبات في إدارة النادي، ويبدو أنه في طريقها لوجود مشترى جديد لحمل راية النيراتزوري في المستقبل.

بطل كأس إيطاليا، يعيش سوق انتقالات صيفي منتعش للغاية بعد إبرام خمسة صفقات جيدة، منها عودة روميلو لوكاكو معارًا من تشيلسي، بالإضافة لضم هريك مخيتاريان لاعب روما في صفقة مجانية، مع وجود شائعات بضم باولو ديبالا.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلانو مستهدف من قبل عديد الشركات الإستثمارية، ويبرز أسم شركة "إنفستكورب" البحرينية، بعد فشله في الاستحواذ على ميلان، بالإضافة لشركة "آريس كابيتال" وهي شركة أمريكية قابضة.

إنتر ميلانو بين مطرقة الصين وسندان أمريكا والاستثمارات العربية

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى رحلة أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لنادي الإنتر إلى نيويورك في نهاية مايو، والتى وصفها التقرير بأنها كنت مهمة من أجل الوقوف على عروض المستثمرين.

يتطلع شركتي "إنفستكورب" و"آريس" إلى دخول عالم الدوري الإيطالي لأسباب سياسية واقتصادية، وفقًا لتقرير "كوريري ديلو سبورت"

وأوضح التقرير الإيطالي أن "إنفستكورب" تهدف إلى تطوير العلاقات في أوروبا وتقديم صورة أكثر تطمينًا أيضًا للخروج من عزلة الاحتكار الثنائي بين الولايات المتحدة والصين بينما تهدف الإدارة الأمريكية متمثلة في "آريس"، إلى إعفاءات ضريبية ضخمة متوفرة في أوروبا لمواجهة الاستثمارات الصينية، ما يجعل الإنتر هدفًا جشعًا للشركات.

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