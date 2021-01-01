بعد الفشل القاري .. اتجاه للإعلان عن سوبرليج بريطانية!

تغيير جذري قد يطيح بالبريميرليج بشكلها الحالي

تحدثت أنباء قادمة من إنجلترا عن ثورة كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز على غرار خطة السوبرليج الفاشلة ستمسح بضم فرق من إسكتلندا وتقليص عدد الأندية المتنافسة.

وفشلت فكرة السوبرليج الأوروبية عقب يومين فقط من طرحها عقب انسحاب الأندية الإنجليزية المشاركة وما تلاه من انسحاب لإنتر وأتلتيكو مدريد أيضاً.

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وبحسب "صن"، نفس الفرق الستة الإنجليزية التي خططت للسوبرليج مع البقية، وهي مانشستر سيتي ويونايتد، ليفربول، تشيلسي، آرسنال، وتوتنهام، هم وراء الفكرة الجديدة.

وتنص الفكرة الجديدة على إعطاء مقعدين للثنائي سلتيك ورينجريز من الدوري الإسكتلندي للمشاركة، الفكرة التي تحظى بقبول من يويفا وفيفا والحكومة البريطانية بحسب التقرير.

التغييرات ستشمل أيضاً تقليل عدد الأندية المتنافسة إلى فقط 18 فريقاً بدلاً من 20 كما هو الوضع الحالي، وذلك حسبما نقلت "صن".

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تغيير آخر سيكون هو إنهاء المسابقة وتحديد البطل عبر مواجهات لخروج المغلوب، نفس النظام المتبع في رياضات الرجبي وكرة السلة في دوري المحترفين الأمريكي.

وانسحبت الأندية الإنجليزية من السوبرليج عقب الضغط الكبير من قبل الجماهير والحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون.