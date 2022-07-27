بعد العقوبات المتوقعة .. هل يخرج طارق حامد معارًا من الاتحاد بسبب حمد الله؟

متوقع أن تُصدر القرارات من لجنة الاحتراف خلال ساعات

إلى أي مدى سيتضرر نادي الاتحاد السعودي من قضية النصر ضده وضد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله؟، ربما هو السؤال الشاغل حاليًا لجمهور العميد، بعد الأنباء الكثيرة من المؤشرات الأولية للعقوبات المنتظرة.

ما هي المؤشرات الأولية للعقوبات؟

قبل أشهر، فجر النصر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن عن امتلاكه لتسجيلات صوتية تجمع حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، بالمهاجم المغربي خلال فترة تمثيله للعالمي، إذ يحرض الأول الثاني على الرحيل عن النادي العاصمي خلال فترة سريان عقده.

هذه التسجيلات قدمها العالمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

التحقيقات انتهت قبل أيام، وأكد أكثر من إعلامي رياضي أنه سيتم إيقاف البلوي وحمد الله لعدة أشهر تتراوح من أربعة إلى ستة، فيما سيتم إيقاف الاتحاد لفترة انتقالات واحدة. (طالع التفاصيل)

هل يضطر الاتحاد لإعارة طارق حامد؟

الأنباء التي أشارت إلى حرمان العميد من التعاقدات، أقلقت الجماهير في ظل حاجة النادي لإبرام أكثر من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحثًا عن العودة لمنصات التتويج.

العميد لم يبرم سوى صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري، إذ تعاقد مع لاعب الوسط المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه الزمالك، فهل يضطر لإعارته؟

وفقًا للقانوني أحمد الشيخي فإنه حال صدور قرار بحرمان الاتحاد من التعاقدات بالفعل لفترة معينة، فإن تطبيق هذا القرار سيتم بدايةً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وليست الصيفية الجارية، كون القرار أُعلن بعد فتح باب الانتقالات.

وكتب الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " س/ هل سيستطيع الاتحاد تسجيل لاعبيه الجدد (في حالة تم منعه من التسجيل)؟، ج/ نعم سيستطيع، وذلك بشرط استخراج "الكفاءة" (٤٢ مليون)، الفيفا: إذا قُرر المنع خلال فترة تسجيل مفتوحة، يتمكن النادي من التسجيل وتبدأ العقوبة من الفترة التالية، ولم نجد نصاً في لائحة الاحتراف يخالف ذلك".