بعد الشوط الأول .. هجوم شرس على حكم قمة الأهلي والهلال

جدل كبير حول قرارات محمد الهويش

شن الناقد الرياضي محمد الثقفي هجومًا لاذعًا على محمد الهويش حكم مباراة الأهلي والهلال المقامة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي، وذلك بعد انتهاء الشوط الأول فقط منها.

الهلال استطاع إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد سجله نجمه السعودي سالم الدوسري، وقد طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الضيوف جوستافو كويلار لكن الحكم لم يلتفت لهم أبدًا.

الثقفي وجه انتقادات عنيفة لأداء الحكم عبر حسابه الرسمي على تويتر، إذ بدأ الحديث بالقول أن ضرب اللاعبين المتعمد يستحق بطاقة حمراء لكل الفرق إلا الهلال يحصل لاعبوه فقط على بطاقة صفراء.

وبعدها وجه الثقفي رسالة إلى إدارة الأهلي اتهمها بأنها السبب خلف ظلم الحكام للفريق، ومن ثم أكد أن هناك ركلة جزاء لم تُحتسب للأهلي وبطاقة حمراء لم تظهر للهلال، مشيرًا إلى أن القرارين كانا سيُتخذان حال عُكست الألوان، أي كانا لصالح الفريق الأزرق.

ومن ثم أضاف تغريدة أخرى جمع بها عدة صور للقطات من الشوط الأول مؤكدًا أن هذا سيناريو متكرر ومعتاد، وأتم تغريداته عقب نهاية الشوط الأول بالتركيز على كويلار وأنه لم يُطرد في أي من اللقطات العنيفة التي ظهر بها في الملاعب السعودية.

وفيما يلي تغريدات الثقفي المتتالية ضد الهويش حكم مباراة الأهلي والهلال ..

الضرب لكل لاعبي أندية العالم : طرد !

إلّا #الهلال : كرت أصفر — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) October 29, 2021

الضرب لكل لاعبي أندية العالم : طرد !

إلّا #الهلال : كرت أصفر — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) October 29, 2021

ادارة #الاهلي : انتم السبب !

يظلمونكم عيان بيان — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) October 29, 2021

ضربة جزاء لم تُحتسب !

طرد واضح لم يحتسب !

عزيزي المشجع :

تبيها تنحسب ؟

اعكس الأطقم وعلى ضمانتي :

تنحسب بدون فار pic.twitter.com/3bighLMXiI — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) October 29, 2021

كل هذه اللقطات في شوط واحد ..

تاريخياً : سيناريو متكرر ومتعودين عليه

اليوم : ننتظر متى ستكون النهاية pic.twitter.com/gnS9wq2LKL — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) October 29, 2021