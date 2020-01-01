بعد السقوط أمام الجونة.. هل يرحل إيهاب جلال عن المصري ويعود التوأم؟

الدوري المصري يشهد نتائج مثيرة

تعرض المصري البورسعيدي لهزيمة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن الجولة الخامسة عشر من البطولة.

الجونة نجح في خطف فوز على المصري بهدفين مقابل هدف، أحرز أكرم توفيق هدف الفوز في أخر دقائق المباراة التي أٌقيمت بينهما مساء اليوم.

وأشارت تقارير خلال الفترة الماضية إلى اقتراب رحيل إيهاب جلال المدير الفني للمصري بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

إيهاب جلال يواجه سوء توفيق مع تراجع أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، مما تسبب في النتائج السلبية الأخيرة للفريق.

#أكرم_توفيق يقتنص للجونة فوز قاتل أمام #المصري

تقدم #أحمد_ريان للجونة فى الدقيقة 69 وتعادل سعيدو سيمبورى للمصري فى الدقيقة 72 من ضربة جزاء قبل أن يسجل أكرم توفيق هدف الفوز للجونة فى اللحظات الأخيرة من المباراة

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT @GounaFC pic.twitter.com/7YQT3VY8Hd — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 29, 2020

وأكدت بعض التقارير إلى رغبة المصري البورسعيدي لاستعادة خدمات حسام حسن المدير الفني لسموحة السابق بعد رحيله مؤخرًا عن الفريق السكندري.

فهل تشهد الفترة المقبلة عودة العلاقة الجيدة بين حسام حسن وإدارة المصري البورسعيدي، أم ستصطدم عودة التوأم بالجماهير.

الجماهير البورسعيدية ترفض عودة حسام حسن بسبب تركه للفريق في وقت هام واتجاهه لتدريب فريق بيراميدز الموسم الماضي.