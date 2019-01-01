بعد السباعية أمام فيورنتينا - مونشي: هذه أسوأ ليلة في مسيرتي الكروية

تعرف على تصريحات مونشي بعد هزيمة روما أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا

وصف رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي لنادي روما، الهزيمة من فيورنتينا بسباعية لهدف في ربع نهائي كأس إيطاليا بأسوأ يوم في مسيرته.

ولا تعد هذه الهزيمة الأولى لروما بسباعية في تاريخه، إذ سبق وتعرض لنتائج مماثلة في وقت سابق

وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "من الصعب للغاية التعليق على هذا الأمر، هذه أسوأ ليلة في مسيرتي وتاريخي كمدير رياضي ويجب علينا جميعًا الاعتذار للجماهير على هذه الخسارة".

وتابع: "لا أستطيع أن أطلب سوى السماح فقط، أطلب من الجمهور أن يغفروا لنا ما حدث في اللقاء".

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التفاصيل 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

رامون رودريجيز رأى أنّ الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي بالاتحاد سويًا نافيًا وجود أي توجه لمعاقبة المدير الفني وإقالة إيزيبيو دي فرانشيسكو.

وظهر مونشي رفقة توتي وماورو بالدسيوني صباح اليوم في اجتماع عاجل لفريق روما مع المدرب دي فرانشيسكو.