بعد الدعوة لإرهاب الأرجنتينيين .. تحذير من التحكيم للاعبي السعودية

السعودية ستخوض مباراة صعبة للغاية اليوم أمام الأرجنتين

حذر الإعلامي الرياضي خالد الدلاك لاعبي المنتخب السعودي من الخشونة خلال مباريات كأس العالم قطر 2022، بعد التحكيم غير المتهاون الذي ظهر خلال المباريات التي لُعبت.

المونديال افتتح مبارياته أول أمس الأحد، لكن الأخضر السعودي سيخوض أول مباراة له اليوم الثلاثاء، أمام الأرجنتين، ضمن المجموعة الثالثة.

وكان هاشم سرور؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، قد طالب لاعبي الأخضر بإرهاب لاعبي التانجو بالالتحامات القوية، للتغلب على الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

لكن الدلاك حذر اللاعبين من التعامل بهذه الطريقة، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحكيم متشدد وحرصًا على حماية اللاعبين من الخشونة المتعمدة والسعي لتطبيق اللعب النظيف، انتبهوا يا اللاعبين".

تحكيم متشدد وحرصا على حماية اللاعبين من الخشونة المعتمده والسعي لتطبيق اللعب النظيف ، انتبهوا يالاعبين !#قطر2022 — خالد الدلاك (@DlakSaad) November 21, 2022

يذكر أن مجموعة السعودية تضم أيضًا بولندا والمكسيك، بجوار الأرجنتين، وتعد هذه المشاركة هي السادسة في تاريخ الأخضر في الحدث العالمي، والثانية على التوالي بعد عام 2018.