بعد الخسارة من بولندا .. رسالة قوية من رينارد لجماهير السعودية

حرص الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، على توجيه رسالة قوية إلى جماهير الأخضر، بعد الخسارة التي تلقاها الصقور على يد بولندا.

وخسر منتخب السعودية أمام نظيره بولندا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر رينارد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يشكر فيها جمهور السعودية، ويطالبهم بالتواجد في مباراة المكسيك المقبلة.

Thank you for supporting us today, we want a full Lusail Stadium on Wednesday! We’re not finished yet! 🇸🇦 pic.twitter.com/evDyJXb0LX