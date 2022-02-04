بعد الخروج من الكأس.. ريال مدريد يؤمن تواجد بنزيما أمام باريس!

خيّم الحزن على جنبات مقر تدريبات ريال مدريد، فالديباس، يوم الجمعة بعد الهزيمة من أتلتيك بيلباو في كأس الملك، لكن ثمة أنباء إيجابية خرجت من وحي تلك المعاناة.

وخرج ريال مدريد من أولى البطولات هذا الموسم، الكأس، بعد الهزيمة في سان ماميس على بيلباو بهدف نظيف.

وشهدت المباراة غياب كريم بنزيما بعد الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي أمام إلتشي في قدمه اليسرى.

لكن الأنباء الإيجابية هي أن بنزيما عاد يوم الجمعة إلى التدريبات وخاض جزءًا من إعدادات العودة مع المجموعة كاملة.

أنشيلوتي: لماذا تسألوني عن هازارد وبيل وتتجاهلوا سيبايوس؟

هذا يعني أن بنزيما سيعود قبل الأوان، ويمكن الاعتماد عليه في مباراة غرناطة المقبلة يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفي هذا الصدد، تُزال كل الشكوك حول غياب الدولي الفرنسي عن باريس سان جيرمان بسبب هذه الإصابة، ويصبح تواجده في ملعب حديقة الأمراء مؤكدًا.

ليس بنزيما فقط من تأكدت عودته أمام النادي الفرنسي، بل كذلك فيرلاند ميندي، الذي عاد للركض وقد يلحق بمباراة غرناطة.

وبهذه الكيفية، يكون ريال مدريد شبه مكتمل الصفوف قبل مواجهة باريس، ما لم يجد جديد في مباراة غرناطة وفياريال السابقتين لقمة دوري أبطال أوروبا.