بعد التوقيع مع رافينيا.. لابورتا يزف بشرى سارة لجمهور برشلونة بشأن ديمبيلي

الأنباء السعيدة تنهال على مشجعي النادي الكتالوني

يبدو أن الأخبار الجيدة لا تأتي وحيدة بالنسبة لمشجعي برشلونة، فقد زف رئيس النادي جوان لابورتا بشرى جديدة!.

فبعد التوقيع مع البرازيلي رافينيا بشكل رسمي من ليدز يونايتد، آن الأوان لينتهي ملف عثمان ديمبيلي وإبرامه عقدًا جديدًا مع البلوجرانا.

وعلى هامش الاستعدادات التحضيرية التي يجريها الفريق الكتالوني في الوقت الراهن تأهبًا للموسم الجديد تحت قيادة تشافي هيرنانديز، أدلى لابورتا بتصريحات حول إتمام صفقة رافينيا بشكل رسمي.

ولكن لابورتا فاجأ الجميع بما لا يقل أهمية عن صفقة رافينيا، وهو إبرام عقد جديد مع ديمبيلي.

وحينما سئل لابورتا عن توقيع برشلونة مع رافينيا، أجاب: "هذا الأسبوع سنقوم بتقديم رافينيا وديمبيلي" في إشارة إلى انتهاء الشد والجذب بشكل كامل بين برشلونة ولاعبه الفرنسي الذي لوح بالرحيل طيلة الفترة الماضية.

وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة قد أدلى بتصريح غامض بعض الشيء يوم أمس حول ذات الملف قائلًا: "ها نحن ذا" دون تفسير هذا التصريح.

ولكن تصريحات لابورتا أتت لتزيل الشك تمامًا حول ما يشبه أن يكون صفقة جديدة للعملاق الكتالوني، الذي يبدو أنه يريد دخول الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن والعودة للمنافسة على كل الألقاب الممكنة.

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