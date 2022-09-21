بعد التهديد بسحب الرعاية .. دجاج كنتاكي يعتذر لمنتخب فرنسا ومبابي

أصدرت سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي في فرنسا بيانًا تراجعت فيه عن فكرة الانسحاب من قائمة رعاة منتخب فرنسا، بعد رفض كيليان مبابي المشاركة في حملة تسويقية خاصة بالسلسلة.

وجاء في بيان نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن سلسلة المطاعم: "دجاج كنتاكي يأسف للكلمات التي قيلت أمس".

وأضاف: "هذه آراء شخصية، لكنها لا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الشركة، لطالما كانت الشراكة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مصدر فخر لنا".

ويأتي ذلك البيان في أعقاب التصريحات التي أدلى بها آلان بيرال نائب رئيس سلسلة دجاج كنتاكي في فرنسا.

بيرال أكد أن الشركة ستتوقف عن رعاية منتخب فرنسا، مع رفض مبابي للظهور في الحملة الترويجية الخاصة بها.

لكن بيان الشركة قلل من مثل هذه الادعاءات، ويبدو أن الرعاية مستمرة على الأقل في الوقت الحالي.

في غضون ذلك، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعديل سياسات حقوق الإعلانات والصور، بعد احتجاج مبابي عليها.

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ويتواجد مبابي مع منتخب فرنسا الآن أثناء الاستعداد لمباراتي دوري الأمم الأوروبي ضد النمسا والدنمارك، في آخر جولتين من دور المجموعات.